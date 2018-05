Kazinczy-érmet kapott két udvarhelyi diák

Szép beszédük Kazinczy-érmet hozott. Hivatásukat is magyar nyelvvel kapcsolatos pályán képzelik el • Fotó: Barabás Ákos

Magunktól készültünk fel, de nagyon sok segítséget kaptunk iskolánktól, tanárainktól, akik végig hittek bennünk, és most nagyon büszkék ránk

A lányok a március végén Kolozsváron rendezett Aranka György országos nyelv- és beszédművelő versenyről jutottak további nyolc erdélyi társukkal együtt a Kazinczy-verseny Kárpát-medencei döntőjére. „Tavaly is kijutottunk, de akkor nem nyertünk, viszont annyit adott az a négy nap, hogy tudtuk, muszáj idén is megpróbálnunk.

A zsűrit olyan neves személyiségek alkották, mint Bordi András és Török Annamária, a Magyar Rádió bemondói, de voltak köztük nyelvészek, főiskolai tanárok is. A díjkiosztó nagyon ünnepélyes volt, éreztük, hogy valóban elismerik a teljesítményünket

– fogalmazott Eszter. A lányok már most, tanulmányaik alatt hasznát veszik a szép beszédnek, hiszen pedagógiai osztályba járnak, vagyis gyerekekkel is foglalkoznak. Beszélgetésünk alatt arról is szó esett, hogy tudatában vannak a nyelv jelen állapotának, silányosodásának, de

elkötelezett hívei a nyelvművelésnek, folyamatosan bővítik szókincsüket olvasás által, „és ezek a versenyek is erre jók”

– állítják. A továbbtanulást is mindketten ebben az irányban képzelik el: a végzős Kriszta színháztudományra készül, és szerinte „több mint valószínű, hogy ott fel tudom majd használni ezeket a tapasztalataimat”. Eszter mindenképp magyar nyelvvel kapcsolatos szakon gondolkodik, vagy angollal kombinálná, vagy néprajzos lenne.