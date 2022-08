Kaptak pénzt, de nem eleget a Nagy István festő utca felújítására

Várhatóan jövő tavasszal kezdődik el Csíkszereda egyik központi lakóövezetének, a Nagy István festő utcának a teljes felújítása. A beruházásra az Anghel Saligny program is biztosít támogatást, de ehhez még jelentős összeggel kell társulnia a városnak, mert a költségek minden eddigi hasonló munkálatnál nagyobbak lesznek.

Mi egy olyan tervet bocsátottunk másodszor közvitára, ahol még két helyen szerepelt áthaladó út a tömbházak előtt, a lakók aláírásokat gyűjtöttek, hogy ők nem kérnek áthaladó utat, ennek eleget teszünk. Így nem lesz áthaladó út a tömbházak között, de lesz egy 3 méter szélességű járda, hogy sürgősség esetén egy mentő-, vagy tűzoltóautó be tudjon menni

– vázolta az elöljáró. Közben egy szakértői vizsgálat is készült a közeli, már nem használt kazánház állapotáról, ahol cselgáncsközpontot szeretnének kialakítani. Ezt meg kellett várni ahhoz, hogy tudják, mekkora részt kell a telekkönyvből kiszakítani – ugyanis az egész lakóövezet egy telekkönyvi szám alatt szerepel.

Ez azonban várhatóan a felét sem éri el a beruházás költségeinek, amelyeket korábban az alpolgármester mintegy 30 millió lejre becsült. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy

„Bármilyen szűk idők elé nézünk is, ez nem kerül veszélybe, hiszen van nyertes pályázatunk rá, a város is biztosítani fogja a hozzájárulását” – ígérte Bors Béla. A támogatást az utak, járdák, parkolók elkészítésére tudják felhasználni, de számos más fejlesztést is terveznek. Így