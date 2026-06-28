Jubileumi parádé helyett visszafogott Székely Vágtára számíthatunk

A kormányzati megszorítások lecsapódásaként az eddiginél sokkal szerényebb körülmények között és a megszokott nyári időponttól eltérően ősszel szervezik meg a Székely Vágta idei, 15. kiadását.

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A 15. Székely Vágtára szeptember 11-12-én kerül sor a megszokott helyszínen, a maksai Óriáspince-tetőn, és

Tulajdonképpen az is felmerült, hogy teljesen elmarad a rendezvény, de mivel nem akarják elmulasztani a lehetőséget, hogy Székelyföldet is képviselje valaki a budapesti Nemzeti Vágtán, valamint hogy ne szakadjon meg a versenysorozat, mégis megszervezik, igaz,

Demeter János, a szervező Vadon Egyesület elnöke elmondta, hogy még folynak a számítások arra vonatkozóan, hogy mi fér vagy nem fér bele ebbe az összegbe.

Egyelőre úgy tűnik, hogy mindenből faragniuk kell, talán még a jelentkezési feltételeket is átszabják. Az azonban bizonyos, hogy a vágtát valamilyen formában megszervezik, hiszen a Nemzeti Vágta szervezői is számítanak erre, mert