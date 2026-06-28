Jubileumi parádé helyett visszafogott Székely Vágtára számíthatunk

A korábbi évek költségvetésének a töredékéből szervezik meg a Székely Vágta jubileumi kiadását
Fotó: Pinti Attila
A kormányzati megszorítások lecsapódásaként az eddiginél sokkal szerényebb körülmények között és a megszokott nyári időponttól eltérően ősszel szervezik meg a Székely Vágta idei, 15. kiadását.
A 15. Székely Vágtára szeptember 11-12-én kerül sor a megszokott helyszínen, a maksai Óriáspince-tetőn, és
– jelentette be Sztakics Éva alpolgármester a sepsiszentgyörgyi tanács utolsó, június havi ülésén.
Tulajdonképpen az is felmerült, hogy teljesen elmarad a rendezvény, de mivel nem akarják elmulasztani a lehetőséget, hogy Székelyföldet is képviselje valaki a budapesti Nemzeti Vágtán, valamint hogy ne szakadjon meg a versenysorozat, mégis megszervezik, igaz,
Demeter János, a szervező Vadon Egyesület elnöke elmondta, hogy még folynak a számítások arra vonatkozóan, hogy mi fér vagy nem fér bele ebbe az összegbe.
Egyelőre úgy tűnik, hogy mindenből faragniuk kell, talán még a jelentkezési feltételeket is átszabják. Az azonban bizonyos, hogy a vágtát valamilyen formában megszervezik, hiszen a Nemzeti Vágta szervezői is számítanak erre, mert
A ma ismert állás szerint a XIX. Nemzeti Vágta döntőjét október 3-án és 4-én rendezik meg a szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban. Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas eseményén a települések lovasai mérik össze tudásukat, kiegészülve a Kishuszár Vágtával és látványos huszárbemutatókkal.
Autó balesetezett a Kincsesfő és Görgényszentimre közötti 10-es jelzésű községi úton vasárnap délután; a hatóságok két áldozatról számoltak be, egyikük életét vesztette – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.
Tizenhat megyében vörös, az ország többi részén narancssárga és sárga jelzésű hőségriasztás van érvényben hétfő reggel 10 óráig.
A Bethlenfalvi úton felfüggesztett jogosítvánnyal rendelkező, míg a Bethlen Gábor utcában ittasan vezető sofőrt állítottak meg a rendőrök a hétvégén Székelyudvarhelyen.
Kerékpározó gyermekeket ütött el egy ittasan vezető férfi szombat este a Temes megyei Kétfél településen. Egy 10 éves kislány meghalt, az ugyanazon a biciklin ülő 11 éves társa megsebesült.
Meglehetősen ittas állapotban igyekezett megfordulni járművével szombaton hajnalban egy nő Gyergyóalfaluban, ám végül egy sáncba sodródott – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
10 Celsius-fokról indult a reggel Csíkszeredában június 28-án, amikor az ország nyugati és délnyugati részére vörös kánikulariasztást adott ki az Országos Meteorológiai Igazgatóság.
A rendkívüli hőség miatt több megyében korlátozzák vasárnap a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek forgalmát az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon.
A nyár eddigi legmelegebb napjának bizonyult június 27-e, ugyanis Székelyföldön is 30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet a délutáni órákra.
A november 19-én megjelenő Grand Theft Auto VI már az előrendelési periódusban nagy hullámokat ver a kiadó megkérdőjelezhető, de egyébként a nagy várakozás miatt érthető döntései miatt. Képbehozó.
A SAFE programból finanszírozott kilenc autópálya-szakasz közül hetet romániai vállalatok építhetnek meg – közölte szombaton közösségi oldalán Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszter.
szóljon hozzá!