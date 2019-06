Jubiláló városünnepre készül Kézdivásárhely

Kézdivásárhely városünnepét, az Őszi Sokadalmat nyár utolsó hétvégéjén, augusztus 28. és szeptember 1. között szervezik meg. A céhes város idén tartja a harmincadik ünnepét, a szervezők már most nyilvánosságra hoztak a részleteket a programból, és a fellépők egy részét ismertették.

Archív • Fotó: Őszi Sokadalom

Tizenkét helyszínen 14 programpont zajlik majd: a Molnár Józsiás parkban Pityókafesztivál és Urbanizé bulik, a főtéren színpad, ifjúsági tér, termékvásár, utcazene kap helyet, de várhatóan lesznek programok a református templom udvarán, a múzeumban, a könyvtárban és a Vigadóban is – számolt be Bokor Tibor polgármester.

Ménessy Kinga, a rendezvény főszervezője elmondta,

arra törekedtek, hogy minél több helyi – kézdivásárhelyi és erdélyi – fellépőt vonjanak be.

A rendezvényt, mint minden évben, idén is a Tanulók Klubja fúvószenekara és mazsorettcsoportja nyitja meg, majd Király Linda és Király Viktor lépnek fel, akiknek zenekarában a szervezők reményei szerint a kézdivásárhelyi Bejan Norbert is zenél. Ezt követően a Children of Distance magyarországi rap-csapat lép színpadra, majd YesYes banda koncertezik, melynek dobosa, Katona Tamás kézdivásárhelyi származású.

Szombaton egy még nem ismertetett helyi zenekar után a magyarországi Romantic és a Moby Dick lép színpadra. Az estét egy helyi produkció, a Demeter Eli és barátai által előadott Pink Floyd magyarul koncert zárja.

Vasárnap két gyergyószentmiklósi zenekar, a 4S Street, illetve a Bagossy Brothers Company mutatkozik be. A zárókoncertet később jelentik be. Lung László Zsolt, a Vigadó Művelődési Ház igazgatója elmondta, három produkcióval kapcsolódnak be a rendezvénybe: Szőcs Botond egyéni koncertjével, Átutazók címmel a március 15-ei előadás továbbgondolt, kibővített, áthangszerelt változatával, továbbá a Voces női kar és sepsiszentgyörgyi zenészek A nő című előadásával.

Az Őszi Sokadalom részletes programja várhatóan augusztus elején lesz elérhető, a további programpontokról az elkövetkező hetekben közölnek részleteket a szervezők.