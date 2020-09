József Attila-szobrot avattak a költő nevét viselő csíkszeredai iskolánál

• Fotó: Veres Nándor

A továbbiakban Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője arról beszélt, hogy a hétfői tanévnyitókat beárnyékolta a világ egészét megrázó járványhelyzet, és az abból fakadó bizonytalanság. „Ilyen körülmények között kivételes esemény, üdítő színfolt a mai szoboravató, ami örömre és bizakodásra ad okot.

A mai háromszoros évforduló remek alkalom, hogy emlékeztessük magunkat: József Attila nélkül mi mindannyian jóval szegényebbek lennénk.

Nem tudnánk azt például, hogy a távolságot, mint üveggolyót, megkaphatjuk, vagy azt, hogy a villamos álmában csönget egy picit. Neki köszönhetően tudjuk azt is, hogy a bársony nesz inog, vagy hogy a lágy melegben tapsikolnak a jázminok. Szinte lehetetlen is volna megannyi káprázatos képét, metaforáját felidézni. Ezek számtalanja emlékeztet minket arra, hogy a magyar anyanyelvűek világa most már mindig József Attilául is szól” – emelte ki a főkonzul.