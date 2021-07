Jövő szerdáig kell beiratkozni a kilencedik osztályba, az üresen maradt helyeket újra meghirdetik

Szombaton már minden kilencedikbe iratkozott tanuló tudni fogja, melyik középiskolába jutott be. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A minisztérium által közzétett hivatalos felvételi-időbeosztás szerint szombaton, július 24-én már minden kilencedikbe iratkozott diák tudni fogja, hogy melyik iskolába jutott be a megjelölt opciók közül. A bejutottak listáit az iskolák hirdetőtábláin is közzéteszik.

A beiratkozás legtöbb iskolában személyes jelenléttel zajlik a következő napokban, és egészen július 28-áig tart.

Ha valaki addig nem iratkozik be, lemarad az adott iskoláról, és a tanfelügyelőségek ismét meghirdetik az üresen maradt helyeket. Kérdésünkre Illés Ildikó, Maros megye főtanfelügyelő-helyettese kifejtette, az iskoláknak autonómiájuk van, azaz mindegyik elkészíti a saját órarendjét, hogy milyen időbeosztás szerint fogadja az iratkozókat. Hozzátette, lehet előzetesen időpontot foglalni a beiratkozáshoz, de nem kötelező, mehetnek anélkül is, hiszen nem valószínű, hogy minden diák ugyanabban az időpontban megy iratkozni.

Online is van lehetőség, ez is iskolától függ, de ott vigyázni kell arra, hogy meg is érkezzen az iskolába a jelentkezés, mert ha nem iratkozik be a diák, akkor az üres helyeket mi még egyszer meghirdetjük

– tájékoztatott Illés Ildikó.

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnáziumban július 26-án, hétfő reggel nyolc órától fogadják az iratkozókat egészen 14 óráig, akárcsak kedden és szerdán – tudtuk meg Mátéfi Istvántól, a tanintézet vezetőjétől. „Nem szükséges előzetes időpontfoglalás az iratkozáshoz, hisz három asztalnál fogadják a jelentkezőket. Ez az előző években is jól működött, csak eddig 9 órától lehetett, most már 8 órától fogadják az iratkozókat. Az első két nap lesz zsúfoltabb, harmadik napra már kevesebben fognak maradni” – fejtette ki az iskolaigazgató.

A diákok megfelelő személyzet mellett iratkozhatnak, tanárok és adminisztratív személyzet is ott lesz az iratkozásnál. Idén 14 diákkal kevesebben juthatnak be, hiszen az új szabály szerint csak 26 gyerek iratkozhat egy osztályba, és a Bolyai Farkas Gimnázium esetében hét osztálynál ez már jelentősen kevesebb gyereket jelent.