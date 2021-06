Jövő héttől a sepsiszentgyörgyi kórház több osztályán is látogathatók lesznek a beutaltak

• Fotó: Pinti Attila

Jelenleg tizenegy koronavírus-fertőzött beteget kezelnek a sepsiszentgyörgyi kórházban, és nyolc esetben áll fenn a fertőzés gyanúja. Szerdai online sajtótájékoztatóján a kórház vezetősége arról számolt be, hogy

a fertőzöttek állapota kielégítő, viszont három beteget, akiknél fennáll a fertőzés gyanúja nagyon súlyos állapotban kezelnek az intenzív terápiás osztályon, egyikük lélegeztetőgépen van.

Az elmúlt egy hét alatt kilenc koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált pácienst engedtek haza. Ebben az időszakban egy koronavírus-fertőzéshez is köthető elhalálozás történt, a 94 éves férfibetegnek társbetegségei is voltak – számolt be Rosu Mátyás orvosigazgató.

A kórház vezetősége készíti elő a visszatérést a „normális működésre” – mondta el András-Nagy Róbert igazgató.

Hétfőtől lehetővé teszik egyes, nem Covid-osztályokon is a beteglátogatást. Erre meghatározott körülményeket biztosítanak, szabályokat dolgoznak ki, melyeket hamarosan közzétesznek. Az már biztos, hogy

egy nap egy beteghez csak egy látogató mehet be, és legtöbb 15 percig tartózkodhat a betegágynál.

Lesznek olyan osztályok, például az onkológia, hematológia, gyerekgyógyászat, újszülött-osztály, ahol továbbra sem engedélyezik a látogatást.

Mint ismeretes a sepsiszentgyörgyi kórház egy hónappal ezelőtt tette lehetővé a súlyos állapotban levő koronavírusos betegek látogatását, a bennfekvés alatt egy alkalommal 15 perces látogatást engedélyeztek, szigorúan ellenőrzött járványügyi óvintézkedések betartásával. András-Nagy Róbert kifejtette:

az apás szülést is lehetővé teszik, jelenleg a szülészet-nőgyógyászat, az újszülött osztály orvosai a járványtani szakemberekkel dolgoznak egy szabályzaton, amit jövő héten mutatnak be.

A kismamák mellett az apa, vagy egy más kísérő vehet majd részt a szülésen.

A sajtótájékoztatón arról is beszámoltak, hogy újraindítják a régi, kedves projektjüket, hogy minden újszülöttről profi fotót készítenek ajándékba. A kórháznak 2017-től van együttműködési szerződése a Bóbita fotóműhellyel, három év alatt 1750 babát fényképeztek le. Az első fotó egy 2017. szeptember 18-án, 10 óra 15 perckor született kislányról készült. A járvány alatt felfüggesztették ezt a szolgáltatást, de most újraindítják.

Ferentz Ágnes fotós elmondta, mindig kikérik az édesanya beleegyezését, a többség örül a lehetőségnek, a fotózás öt percet vesz igénybe, betartják a higiéniai szabályokat.

Ez egy fantasztikus projekt, csodás élményeink voltak, előfordult, hogy egy édesanya könnyek közt mondta el, hogy valószínű ez lesz az egyetlen fotó a babáról, mert nincs lehetőségük arra, hogy ők fényképezzék

– mondta Ferentz Ágnes.