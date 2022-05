Lekörözték a gazdasági profilú középiskolásokat az udvarhelyi diákok

Hirdetés

„Gyakorlatilag legyőztük a gazdasági profilú középiskolákat, akik heti három órában tanulják a vállalkozásismeret, illetve a közgazdaságtan tárgyat, mi pedig csak egy órában” – mondta el a felkészítőtanár. Hozzátette, nagy elismerésnek tartja, hogy olyan sikeresen teljesített Ursu Tudor Ioan, hogy felajánlották neki, hogy – a sikeres érettségi után – tanuljon az egyetemükön.

Az iskola további tizenkét diákja is csatlakozott a versenyzőkhöz, akiket az intézmény dékánja hívott meg városnézésre és egyetemük bemutatására, hiszen – a tanár szerint – a tanulók többsége nem is tudja, hogy nem csak Kolozsváron, vagy Marosvásárhelyen, hanem Gyulafehérváron is tanulhatna.