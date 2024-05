Jól működik, de bajba kerülhet a gyergyószentmiklósi távhőszolgáltató

Amint Angi rámutatott, eljutottak arra szintre, hogy a cég telefonszámát egyre kevesebben hívják panaszok bejelentésével – vannak napok, amikor egyáltalán nem is érkeznek ilyen bejelentések.

A hőenergiát a teljes szezonban csaknem kizárólag faőrleménnyel állították elő, csak februárban volt két olyan hét, amikor gázzal is rá kellett segíteni, azonban akkor is csak 127 köbméter földgázt égettek el.

7,5 millió lejes gázszámla-tartozást halmozott fel a HVCSK a 2021–2022-es fűtésszezon végéig, a jelenlegi vezetőség ebben a helyzetben vette át a vállalat irányítását. Már akkor kérdéses volt, hogy miből tudják ezt kifizetni. 2,4 milliót sikerült törleszteni, és kifizetni emellett egy 1,1 millió lejes villanyszámlát is, de

Azt tervezik, hogy őszig két új intézményt, a kórházat és a Vaskertes iskolát is rácsatlakoztatják a HVCSK rendszerére. A kórház esetében ez azért lenne különösen fontos, mert a nyári, veszteséges időszakban, amikor csak meleg vizet szolgáltatnak, a kórház által fizetett összegek (amit egyébként a gázszolgáltatónak fizetne az intézmény) kompenzálnák ezt a veszteséget.

Azóta a gázszolgáltató pert nyert, és a végrehajtási határozat is megszületett.

Október óta várjuk, hogy mikor kopogtat a végrehajtó, de úgy látszik, ők is megvárták a fűtési idény végét. Volt bevételünk, de mérlegelnünk kellett, hogy a faőrlemény beszállítóinak fizessünk-e vagy az adósságot törlesszük. Ha a beszállítók irányába maradtunk volna el, akkor nem lett volna mivel fűteni. Amint a végrehajtó megjelenik, zárolni fogják a HVCSK és az önkormányzat számláit is

Két lakást már el is árverezett a végrehajtó, és 7–8 másikra vár hasonló eljárás.

Egy nagy, 150 millió lej összértékű pályázatot szeretett volna benyújtani a HVCSK a távhőrendszer korszerűsítésére, fejlesztésére, amelyből új kazánokat, gépeket vásároltak volna, illetve a telephelyet is fejlesztették volna, például új faőrlemény-tároló építésével. Azonban úgy tűnik, ennek a megvalósítására nincs lehetőség.

Amint Angi Zoltán elmondta, eddig azok ellen indítottak eljárást, akiknek az adóssága meghaladta a 2000 lejt. Ezt most meg fogják szigorítani, és az 1000 lejnél többel (2–3 hónapos elmaradásban levő) tartozók ellen is végrehajtási eljárást kezdeményeznek. Adósságok annak ellenére keletkeznek, hogy a megyében itt a legolcsóbb a szolgáltatás, 533 lej a hő gigakalóriánkénti ára. A cégvezető kéri az érintetteket, hogy fizessék a számláikat, rendezzék a tartozásaikat, hogy a problémák elkerülhetők legyenek.

Tudva azt, hogy jelenleg más beruházásokhoz mekkora mértékű önrészeket kell előteremtsen az önkormányzat, ne látom, hogyan jutna több, mint 20 millió lej erre is

– sajnálkozott Angi. Az említett ok miatt az előkészített pályázatot most leszűkítik annyira, hogy legalább a szükséges új gépeket megvehessék és egy korszerű anyagmérleget is vásárolhassanak. Ehhez már elég lenne 1–2 millió lej önrész.