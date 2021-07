Johnson & Johnson vakcinával is immunizálnak már Gyergyószentmiklóson

Bővült a gyergyószentmiklósi oltóközpont vakcinafelhozatala. Keddtől a Pfizer oltóanyag mellett a Johnson & Johnson által kifejlesztett Janssen vakcinára is lehet jelentkezni. Ez az oltóanyag egydózisú, a védettség ugyanúgy az oltástól számítva 10–14 nappal alakul ki.

Képünk illusztráció • Fotó: Suciu Cristian

Az országos visszaeséshez hasonlóan Gyergyószentmiklóson is csökkent az oltásra jelentkezők száma. Míg az év elején a gyergyószentmiklósi oltóközpontban vakcinára jelentkezők száma naponta megközelítette a 200-at, most a napi 40 oltakozó már ritkaságnak számít, annak ellenére, hogy megkezdődtek a nyaralások és a fesztiválszezon is, és az oltási igazolás egyik feltétele az utazásnak, fesztiválon való részvételnek. Éppen ezért döntött úgy a gyergyószentmiklósi oltóközpont vezetője, hogy lehetőséget biztosítanak az oltakozók számára, hogy egy újabb, egydózisú vakcinával védekezhessenek a SARS-CoV-2 ellen.

„Keddtől lehet jelentkezni a Johnson & Johnson vakcinára a 18 év felettieknek. Hamarosan kezdődik az Egyfeszt összművészeti fesztivál, és úgy gondoljuk, hogy emiatt megnövekedhet az oltás iránt érdeklődők száma. Ezért úgy gondoltuk, hogy ezzel az egydózisú vakcinával is felkészülünk.

A Johnson & Johnson vakcinánál is az oltás után 10–14 nappal alakul ki a védettség, de a fesztiválon való részvételhez elég az oltási papír felmutatása

– hangsúlyozta Biró Katalin, a gyergyószentmiklósi oltóközpont vezetője. Az oltóközpontban van rá mód, hogy akár azonnal is megkapja a kérelmező az oltást, de előjegyeztetni is lehet személyesen vagy a 0730-710-094-es telefonszámon.

Akinek nagyon sürgős, azt azonnal beoltják, most már akár a választott vakcinával, de akinél megoldható, az városlistára kerül, ugyanis egy üvegcse Johnson & Johnson vakcinával öt személyt, a Pfizer oltóanyaggal egy üvegcséből hat személyt lehet beoltani – emelte ki az oltóközpont vezetője. Azt is megtudtuk,

Gyergyószentmiklóson a lakosság 18 százaléka igényelte az oltást.

A tapasztalat pedig azt mutatja, a korlátozások lazítása, a jó időjárás és a nyaralás egyre inkább csökkenti a veszélyérzetet és ezzel az oltakozási kedvet a lakosság körében, miközben a Covid-19 mutálódott variánsai egyre nagyobb teret hódítanak. „Valóban világszinten csökkentek az esetszámok, egy szinuszgörbe legalján vagyunk most, viszont a Delta-vírustörzs létezik, és már az országban is itt van.

Szeptembertől biztosan gond lesz, és ezúttal a gyerekek körében, hiszen őket csak 12 éves kor felett tudjuk immunizálni, és a nagyon időseknél is baj lehet, akik a legelején nem kapták meg a vakcinát

– hangsúlyozta az oltóközpont vezetője.