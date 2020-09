Jócskán megcsappant a Magyarországra tartó buszjáratok száma

Mivel Magyarország szeptember elsejétől – a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében – kivétel nélkül minden ország állampolgára számára beutazási korlátozásokat léptetett érvénybe, több kérdőjel is felmerült a Székelyföldről az anyaországba történő vonatos vagy buszos utazás kapcsán.

A MÁV Zrt. tájékoztatása szerint szeptember elseje óta nem közlekednek a nemzetközi járatokon fekvő-, háló- és étkezőkocsik • Fotó: www.mavcsoport.hu

A román állami vasúttársaság (CFR) nemzetközi járatokért felelős brassói irodájánál érdeklődve megtudtuk, a szeptember elsejei beutazási korlátozások nem érintették a menetrend szerinti, magyar fővárosba tartó járatokat.

Továbbra is csak a Brassó–Budapest közötti Corona InterCity vonat jár, a Hargita IC szerelvény egyelőre nem kerül vissza a naptárba.

Az illetékes elmondta, két negatív koronavírusteszt meglétével lehet csak átlépni a román–magyar határt. Mivel jelenleg pályamunkák zajlanak a határ magyarországi oldalán, így a szerelvény kerülő útvonalon ér Budapestre, többek között Debrecent is érintve, amely menetidőtöbblettel jár. A MÁV Zrt. kommunikációs igazgatóságának közleménye is alátámasztotta: korlátozás nélkül közlekedő nemzetközi járatként kezelik a Romániába tartó vonatokat.

Busztársaságoknál érdeklődve már korántsem ennyire rózsás a helyzet. A csíkszeredai székhelyű Open World utazási cégtől megtudtuk, a távolsági autóbusz-közlekedés a magyarországi határzár miatt igencsak körülményessé vált. Elmondták, náluk

már július óta fel vannak függesztve a magyarországi járataik,

arról pedig, hogy mikor indulhatnak újra, ők sem tudtak konkrétummal szolgálni.

Hétről hétre

A gyergyószentmiklósi Favorit Trans Kft. ugyan ezen a héten még indított járatot Budapestre, de nem biztos, hogy jövő héten is lesz elegendő utas.

A heti négy járatunkból csak egyre gyűlt össze megfelelő számú utas, mindeddig csak az az egy teljesítette a távot

– számolt be a cég illetékese. Ő úgy nyilatkozott, magyar állampolgárként két hét karantén-kötelezettséggel vagy két negatív teszteredménnyel be lehet utazni autóbusszal Magyarországra. Román állampolgárként is érvényes mindkét kötelezettség, továbbá munkavállalási szerződéssel vagy úgynevezett méltányossági kérelemmel – például kivételes családi esemény – lehet csak átlépni a határt. „Ha nem lesz igény, nem tudjuk fenntartani azt az egy járatot sem” – fűzte hozzá az illetékes.

„Idegileg és anyagilag is tönkretettek”

A székelyudvarhelyi Scorpion Trans Kft.-nél még árnyaltabb képet kaptunk a jelenlegi helyzetről. „A nyári időszakban mindössze három hetet tudtunk dolgozni. Amióta kötelezővé tették a negatív tesztekkel történő utazást, azóta gyakorlatilag nincsen utas Magyarország felé” – adott képet a helyzetről Sándor Tamás. A cég vezetője hozzátette, a tranzitútvonalon Németország irányában még működik néhány járat, de oda csak utasokkal teli autóbuszokkal indulnak el és azok különálló szerződés szerint vannak megszervezve.