Jó időben jól haladnak a mezőkön

Munka a mezőn. Nincsenek késésben a Hargita megyei gazdák • Fotó: Barabás Ákos

Későn tavaszodott idén, sőt mondhatni nem is volt tavasz, hiszen hirtelen berobban a nagy, már-már nyárias meleg ‒ vetette fel Török Jenő, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője, amikor a tavaszi munkálatok állásáról érdeklődtünk. Hozzátette ugyanakkor, hogy

noha két hete még hozzá sem kezdtek a tavaszi tennivalókhoz a megyében, Csíkban nincsenek késésben a gazdák, hiszen az elmúlt tíz napban nagyon jól haladtak a mezőgazdasági munkálatokkal.

Egyébként csapadékos volt március: Székelyudvarhely és Keresztúr környékén 90 liter hullott négyzetméterenként, de Csíkban és Gyergyó térségében is jelentős volt a csapadékmennyiség, négyzetméterenként 75 liter. Ez mintegy háromszorosa volt a korábbi évek átlagának, de szükség is volt rá, hiszen pótolta a korábbi évek csapadékhiányát. Ugyanakkor ez volt az oka, hogy a jó idő beköszönte után még pár napig várniuk kellett a gazdáknak, mire megművelhetővé váltak a földek. Az elmúlt tíz napban viszont szinte zavartalanul haladt a munka, így

ha kitart a jó idő, egy hét alatt be is fejezhetik a fennmaradt tennivalókat a Hargita megyei mezőgazdálkodók

‒ bocsájtotta előre Török Jenő.

Mint megtudtuk, a gazdák mostanra már elvetették a zab és tavaszbúza 90–95 százalékát, és hozzáfogtak a tavaszárpa vetéséhez is, a várt területek 10–15 százalékába már belekerültek a magok. Emellett egyes takarmánynövények ‒ a bükköny, a lucerna és lóhere ‒ vetéséhez is hozzáláttak, ahogyan Keresztúr környékén cukorrépát is vetettek már. Arról is beszámolt az intézményvezető, hogy mostanra

a pityókaföldek 60 százalékán elültették a gumókat.

Idén valószínűleg csökken a pityókával beültetésre kerülő parcellák mérete, ennek oka lehet egyrészt, hogy a tavalyi jó termést alacsony áron tudták csak értékesíteni a termelők, másrészt a kereslet is alacsony maradt. Értesüléseink szerint a kistermelők tavalyi pityókatermésüknek 10–15 százalékát még nem tudták értékesíteni.

Az őszi gabonák is jól fejlődtek, „jól kijöttek a télből”, egy minimális területen okozott kárt a belvíz

‒ ismertette a szakember, hozzátéve, hogy a kedvező időjárás nagyban segítette a munka előrehaladtát, most azonban már szükség lenne az esőre, hogy a földbe került vetőmagok megfelelően fejlődhessenek.