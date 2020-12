Jó bor és szakértelem – Big Wine (x)

A megrendelt termékeket az egész országban kiszállítják a rendelés feladásától számított 1-3 napon belül: az italok megfelelő csomagolásban kerülnek kiszállίtásra, és a szállίtás folyamán, a kézbesίtés pillanatáig biztosίtva vannak.

Továbbá, Székelyudvarhelyen legtöbb egy órán belül díjmenetesen szállítják házhoz az italrendelésünket, de a kiszállítás az országban is díjmentes, amennyiben a rendelésünk értéke legalább 200 lej.

A világ leghíresebb pezsgőinek piacán a hazai Carassia pincészet különlegességei is előkelő helyet foglalnak el. De mégis hogy lehet, hogy egy romániai kis pezsgőpincészet minden évben díjakat nyer a Pezsgővilágbajnokságon? És mitől különlegesek a francia pezsgők? Ezekre a kérdésekre is választ ad Ádám Előd, Master of Wine jelölt a pénteki, december 11-ei pezsgőkóstolón. A Gondűző Étteremben este 7-től tartandó eseményen a a kárászteleki Carassia pincészet három pezsgőkülönlegessége mellett három francia luxuspezsgőt is kóstolhatnak a részvevők. Carassia Blanc de Blancs (Champagne and Sparkling Wine World Championship 2019 Silver Medal, 2020 Silver Medal), Carassia Rose (Champagne and Sparkling Wine World Championship 2019 Bronze Medal), Carassia Classic (Champagne and Sparkling Wine World Championship 2019 Gold Medal, 2020 Silver Medal), illetve Champagne Chapuy, Taittinger Brut Reserve és egy meglepetés – az impozáns pezsgőtételek mellé illő fogások is járnak: borjúmáj-krém, sütőtök krémleves pirított magokkal, buggyantott tojás avokádókrémes pirítóssal és sült lazac házi chipssel. Ha nem szeretne lemaradni az eseményről, akkor időben foglaljon aszalt, hiszen a járványügyi helyzetre való tekintettel az esemény korlátozott létszámú.