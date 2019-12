Játékok, amiket már nem hoz el az angyal

A fogyasztóvédők szerint a játékok vásárlásakor ajánlott figyelni a tájékoztatókra. Képünk illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

Országszerte a játékokat és a gyermekeknek szánt termékeket ellenőrzik a fogyasztóvédelmi felügyelők. Ha veszélyes terméket találnak, azonnal jelentik, és a játék felkerül egy úgynevezett európai riasztási rendszerbe, a RAPEX-be. Ez a fogyasztóknak azért jó, mert vásárlás előtt rákereshetnek a RAPEX honlapjára, és

megnézhetik, hogy melyek azok a termékek, amelyek nem biztonságosak.

A Hargita megyei fogyasztóvédelmi hivatal vezetője, Laurențiu Moldovan kérdésünkre elmondta, a megyében négy esetben találtak olyan játékokat, amelyek nem feleltek meg az előírásoknak. Három esetben hiányzott a gyermekeknek szánt termékekről a címke, holott ezeken vannak a lényeges információk, többek között, hogy milyen korosztálynak ajánlják. Moldovan szerint nagyon fontos, hogy

vásárláskor ellenőrizzük, fel van-e tüntetve a címkén, hogy a játék megfelel az uniós biztonsági követelményeknek – ezt a CE (Conformité Européenne) jelölés jelzi.

Hargita megyében egy esetben büntettek azért is, mert a Kínából származó játékokhoz mellékelt tájékoztató szöveg nem volt lefordítva román nyelvre. A négy büntetés összértéke 12 ezer lej volt. A mostani ellenőrzésen nem azonosítottak gyermekek életére veszélyt jelentő játékot.

Maros megyében kilenc játékot kivontak a forgalomból, és jelentettek a RAPEX-rendszernek is – tudtuk meg Liviu Todorantól, a megyei hivatal vezetőjétől. Ezek között voltak plüssjátékok, de olyan babák is, amelyeknek egy egyszerű húzás után

csomókban jött ki a hajuk, és fulladásveszélyesek lehettek volna.

A veszélyes játékokat egy áruházlánc marosvásárhelyi üzletében találták. Több olyan terméket is azonosítottak, amelyeket gyerekeknek szántak, de nem volt rajtuk címke. Az ellenőrzések során 86 ezer lej értékű pénzbírságot róttak ki.

Todoran arra hívta fel a szülők figyelmét, hogy játékvásárláskor is őrizzék meg a fizetéskor kapott nyugtát, hiszen az eseteleges panaszemelés során azzal tudják bizonyítani, mikor és hol szerezték be a terméket. A szakértő szerint az is fontos, hogy a szülők már vásárlás előtt alaposan gondolják át, kinek szánják a játékot, és azt is vegyék figyelembe, hogy ha a játék kis darabokra bontható, akkor veszélyt jelenthet a három évnél kisebb gyermekekre.

Szintén fontos, ha egy játékra rá van írva, hogy csak felnőtt felügyelete mellett lehet használni, mint például a különböző lövedékeket tartalmazó puskákat, akkor ezt a figyelmeztetést komolyan kell venni, mert egy szivacsból készült lövedék is okozhat sérülést és fulladást. De azt is tanácsos szem előtt tartani, hogy a legapróbbak befalhatják a különböző játékokból kieső elemeket, és ezek szintén veszélyesek lehetnek rájuk nézve.

Megnéztük a RAPEX-rendszerben feltüntetett, veszélyesnek ítélt és forgalomból kivont termékek jegyzékét. Noha nem Romániából jelezték, de szerepelt a rendszerben az oly sok gyerek által kedvelt, gyurmához hasonlító slime. Az Európai Unió területén találtak az üzletek polcain olyan slime-ot is, amelynek összetételében egészségre káros baktérium volt, de a folyadékkal töltött stresszlabdákban is a megengedettnél nagyobb számú baktériumot fedeztek fel. Jó tudni, hogy a gyerekeknek szánt körömlakkok sem mindig biztonságosak, van olyan, amelyik bekerült a veszélyes termékek jegyzékébe.