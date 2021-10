Járványhelyzetben új megoldásokra kényszerülnek a civil szervezetek

A civil szervezeteknek is megpróbáltatást jelent a járványhelyzet, kénytelenek új megoldásokat keresni a programjaik megvalósítására.

Folytatják a munkát az Olt tisztán tartása érdekében. Folyamatban a megfigyelőkamerák felszerelése, illetve hat figyelmeztető táblát helyeznek ki az Olt mentén, a szennyezettebb részeken • Fotó: Facebook/Háromszéki Közösségi Alapítvány

Bereczki Kinga, a Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) igazgatója hétfőn sajtótájékoztatón elmondta, a közösségi programokat szervező civil szervezetek online lehetőségei korlátozottak. A HKA általában több száz résztvevőt mozgat meg egy-egy programján, ilyen jellegű megmozdulásokra azonban most nincs lehetőség. Bereczki Kinga hangsúlyozta,

alkalmazkodni kell körülményekhez, idén például célzottan a szabadban megvalósuló programok voltak túlsúlyban.

A járvány szempontjából is biztonságosabb, de a szabadban az egészséges életmódot is jobban lehet népszerűsíteni, és meg lehet tapasztalni a közösségi élményt. Ezért sok környezethez, környezetvédelemhez kapcsolódó programot futtattak, ilyen volt az Olt-folyó tisztítása, a Napkapu projekt csemeteültetéssel, de többször mozgósítottak zöldövezet-tisztításra is.

Tavaly a fejlesztésre fektették a hangsúlyt, elkészült a Vedd/Védd a helyit kereskedelmi portál, amelynek épp az a célja, hogy segítse a járvány miatt nehéz helyzetbe került kisvállalkozásokat. Ugyanakkor programjaik egy részét is próbálták átvinni online térbe, a világhálón szervezték meg a közösségi projektek támogatására kitalált Civil Licitet.

Az adománygyűjtő akció őszi kiadását már személyes részvétellel hirdetik, szerdán a csernátoni Haszmann Pál Múzeumban bonyolítják le.

Bereczki Kinga felidézte, az aukción nem értéktárgyakra, hanem közösségi projektekre lehet licitálni, és bár a felajánlások személyes részvétellel zajlanak, nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy élő közvetítéssel kapcsolják be a támogatókat, akik nem tudnak jelen lenni. Az

idei kiírásukra nyolc pályázatot küldtek be, ebből hármat választottak ki támogatásra.