Januári programkínálat Csíkszeredában – összefoglaló

Majdnem minden napra jut januárban legalább egy, de sok esetben több előadás is Csíkszeredában: a Csíki Játékszín színművekben bővelkedő kínálata alapján a hónap folyamán megtekinthető a Hegedűs a háztetőn, a Gubanc, A jegyzőkönyv, a Száll a kakukk fészkére, a Love me, a Szar ügy, az Egy élet háromszor, az Ásókapa, a Pillanatfelvétel, a Kilencvenegy, valamint a Torzonborz újabb gaztettei című előadás.

A Csíki Székely Múzeum is ígéretes tárlatokat kínál a közönségnek, magyar és román tárlatvezetést is szerveznek a Csíki idők járása, a Megmentett szakrális kincseink, a Csíksomlyói ferences nyomda és könyvkötő műhely, illetve az Útkereszteződésben és a A Mikó-vár története címmel ellátott programjaikhoz. A meghirdetett tárlatvezetésen kívül továbbra is igényelhető a tematikus múzeumpedagógiai tevékenység; és az állandó kiállításokon is biztosítják az irányított tárlatmegtekintéseket.

A népzene és népi hagyományok kedvelőinek pedig lehetősége nyílik folk kocsmába, táncházba, rendhagyó énekórára látogatni, ezen felül népzenészklub, hangverseny, gyermekfoglalkozásokra is sor kerül, valamint a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes is műsorokkal készül az év első hónapjában Csíkszeredában.

Alábbiakban összesítettük a januári programkínálatokat.