Ízletes és intenzív ízű csírák

Egészségesek, könnyen beszerezhetők, roppant ízletesek, ráadásul egyre népszerűbbek a fogyasztók esetében is a különböző csírák. Bándi Sándor Domokos, a Főnix konyha szakácsa ezúttal arról beszélt lapunknak, hogy mi mindenre jók ezek a kis növények.

A csírák íze még a zöldségekénél is intenzívebb. Fotók forrása: biovega.ro

Ezeregy fajta csírát lehet fellelni a piacon – zöldborsó, retek, brokkoli, káposzta, hagyma, napraforgó stb. –, amelyek könnyen és olcsón beszerezhetők – magyarázta Bándi Sándor Domokos. Mint mondta, ezen típusú ételeket csak néhány éve „fedezték fel” Székelyföldön, de külföldi munkahelyein már tíz évvel ez előtt is használták. Napjainkban azonban nálunk is egyre nagyobb teret hódítanak a csírák, olyannyira, hogy Miklósfalván már egy termelő is van, amely BioVega néven árulja termékeit. Érdemes megjegyezni, hogy

ezek a kis növények nagyon kényesek, ezért csak három-négy nap lejárati idejük van az ötven grammos kiszerelésekben kapható termékeknek.