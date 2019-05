Ittasan vezető rendőröket füleltek le a kollégáik

Képünk illusztráció • Fotó: 123RF

A közlekedési rendőrök több gépkocsit is leállítottak az ellenőrző akcióban, és a sofőröket alkoholtesztnek vetették alá. Az ittas autóvezetők között két rendőr is volt. Mindkettejüknek bevonták a jogosítványát, egyiküket megbírságolták, míg a másik ellen, aki a bukaresti főparancsnokságon dolgozik, bűnvádi eljárást is indítottak.

A pénzbírsággal sújtott rendőr ellen fegyelmi eljárást indítanak, mutat még rá az Országos Rendőr-főkapitányság.