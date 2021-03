Itt követhetők a naprakész fertőzöttségi adatok településekre bontva

Településekre bontott adatok. Mindenki megnézheti, hol áll a fertőzöttségi arány az őt érdeklő térségben • Fotó: Pinti Attila

A weboldal ugyanakkor legalább annyira rejtélyes, mint amennyire hasznos: semmilyen információ nem található rajta azzal kapcsolatosan, hogy ki hozta létre, ki működtetni, mi több, a Google keresőjében sem látni egyetlen találatot sem ezzel kapcsolatosan.

A rajta szereplő adatok viszont ettől függetlenül hitelesek és pontosak, erről árulkodnak legalábbis azok az információk, amelyeket a csíkszeredai és a székelyudvarhelyi önkormányzatoktól kaptunk:

az általuk szerkesztőségünknek továbbított fertőzöttségi adatok megegyeznek a weboldalon szereplőkkel.

Az új korlátozásokról

A vasárnap érvénybe lépett új járványügyi intézkedések értelmében azokon a településeken,

ahol a fertőzöttségi arány átlépi a 4-es határértéket, pénteken, szombaton és vasárnap este 8 órakor lép érvénybe a kijárási korlátozás, a kereskedelmi egységek pedig csak délután 6 óráig tarthatnak nyitva az említett napokon, az edzőtermek pedig fel kell függesszék tevékenységüket.

Az intézkedést csak akkor oldják fel, ha a település fertőzési rátája 3,5 alá csökken.

Azokon a településeken, ahol meghaladja a 7,5 ezreléket az igazolt fertőzések 14 napos átlaga, egész héten érvényben marad az este 8 órától kezdődő kijárási korlátozás, és a boltoknak is minden nap be kell zárniuk este 6-kor. Az intézkedést csak akkor enyhítik, ha 7 ezrelék alá csökken az adott település fertőzési rátája. A futárszolgálatok mindkét intézkedés esetén működhetnek 18 óra után is.