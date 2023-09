Ismét rangsorolta a cégeket a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A kereskedelmi kamara munkatársai ebben a periódusban telefonon is megkeresik a cégeket, hogy az adatbázisukban ellenőrizzék, ha kell frissítsék azok adatait.

A vezető cégek gálájának a díjátadóját megelőzően hagyomány szerint van egy műsoros része is: idén Krisár Ildikó hárfaművész játékának és az M Studió Fire flow előadásának is örvendhetnek a résztvevők, illetve meghallgathatnak egy baristát is, aki a kávékészítésről beszél és megkóstolhatják a térség legjobb fagyiját, amelyet az Emma Dolce készít. Megismerhetik a Kovászna Megyei Cukorbeteg Gyerekek és Fiatalok Egyesületét, illetve egy célzottan a vállalkozóknak szóló témát hoz a Pro Vitam magánklinika, amelynek képviselője, Fejér Szilárd a cégvezető és a stressz kapcsolatáról beszél. Ha valaki kíváncsi lesz rá, a helyszínen majd különböző mérésekkel azt is bizonyítják, milyen hatása van az emberre egy pohár bornak. A helyi termelőknek is mindig kiemelt helyük van a gála műsorában, most a Bertis mutatja be a különleges húskészítményeit, felvágottait. Végül György Attila, a pénzügyminisztérium államtitkára meghívottként arról fog beszélni,