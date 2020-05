Ismét bíróság előtt Ráduly és Szőke

Elkezdődött a Ráduly Róbert Kálmán csíkszeredai polgármester és Szőke Domokos alpolgármester elleni büntetőper fellebbviteli tárgyalása. Az első fokon felmentett elöljárók ezúttal is Marosvásárhelyen állnak a bírák elé.

Szőke Domokos és Ráduly Róbert 2019 őszén a Maros Megyei Törvényszéken. Felmentést hozott az elsőfokú ítélet. Archív • Fotó: Haáz Vince

A Marosvásárhelyi Ítélőtáblán, ahol korábban már kijelöltek egy márciusi időpontot a per másodfokú tárgyalásának elkezdésére, a szükségállapot következtében történt kényszerszünet miatt szerdára „tűzték műsorra” az első tárgyalást. Az alkalomból semmilyen meghallgatás nem történt, mindössze a következő időpontot rögzítették – számolt be érdeklődésünkre Máté Attila, Szőke Domokos ügyvédje.

Az alpolgármester jogi képviselője azt is elmondta, a vádhatóság is szerdán nyújtotta be a bíróságnak a fellebbezés indokait tartalmazó dokumentumokat, így ezek tartalmát még nem ismeri a védelem.

A Maros Megyei Törvényszék tavaly október 22-én mentette fel a hivatali visszaélés, érdekkonfliktus, illetve okirat-hamisításra való felbujtás vádjai alól a két elöljárót egy olyan per után, amely négy évig tartott.

Akkor Ráduly ügyvédje kérdésünkre úgy értékelt, hogy természetesnek tartják a felmentést, mert nem történt bűncselekmény, a fellebbezést illetően pedig úgy vélte, az Országos Korrupcióellenes Ügyosztálynak (DNA) nincsenek érvei, és korábban is téves feltételezésekre alapozta a vádakat. Az elsőfokú ítéletet a vádhatóság három nappal később megfellebbezte.

Több vádpontot is felsorolt vádiratában a DNA a tisztségviselők ellen, így azt is, hogy megkárosították a Hargita és Kovászna megyei ortodox püspökséget, amikor a Sapientia egyetemnek kiadott építkezési engedély kibocsátásakor nem vették figyelembe az ortodox templom műemlék jellegét. Ezt tételesen kérdésünkre még akkor, 2015-ben cáfolta Andrei Moldovan, Kovászna és Hargita megye ortodox püspöke, aki arra sem volt hajlandó, hogy károsult félként részt vegyen a perben.

A vádak szerint 2007 és 2011 között Ráduly és Szőke több alkalommal hagyott jóvá indokolatlan kifizetéseket egy kataszteri felméréseket elvégző cég számára anélkül, hogy ezeket törvényes módon átvették volna, jogosulatlanul használták országon belüli kiszállásra a hivatali gépkocsit, Szőke esetében egy ingatlanbérleti szerződés törvénytelennek vélt módosítása, illetve a taplocai borvízforrás melletti parkot elkészítő cégnek egy összeg indokolatlan kifizetése volt a vád. Az elöljárók végig ártatlanságukat hangoztatták, a tanúk vallomásai pedig sorra cáfolták a DNA állításait.