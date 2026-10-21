Iskolai tanácsadó segítségét kérték a besztercei késelés után iskolába visszatérő diákok

Fotó: Beszterce-Naszód megyei katasztrófavédelem (ISU)
Több diák iskolai tanácsadó segítségét kérte szerdán a besztercei Ștefan cel Mare Általános Iskolában, amikor két nappal a 13 éves tanuló által elkövetett késelés után visszatértek a tantermekbe – közölte a Beszterce-Naszód megyei főtanfelügyelő.
Vasile Șteopoaie szerint a diákok főként arról szerettek volna megbizonyosodni, hogy biztonságban vannak. Komolyabb problémát nem tapasztaltak, a tanítás rendben zajlott.
Három osztályban külön intézkedéseket vezettek be: abban, ahol a késelés történt, abban, amelynek a megsebesített matematikatanárnő az osztályfőnöke, valamint a késelő diák osztályában. Az első órán
– részletezte a főtanfelügyelő.
Claudia Feldrihan iskolaigazgató szerint szerdán kevés volt a hiányzó, és rendőrök egész nap jelen voltak az iskolában és környékén. A rendőri jelenlétet és a pszichológiai segítségnyújtást csütörtökön is fenntartják – írja az Agerpres.
A rendőrség kedd este hét ideiglenes távoltartási végzést adott ki hat diák és a késelésben megsebesített 28 éves tanárnő védelmében. A 13 éves támadóra
A védelem alá helyezett diákok között van az a 12 éves fiú, akit a támadó feltehetően rasszista indítékból szemelt ki, valamint az az iskolatársa, aki a segítségére sietett és több sérülést szenvedett.
A 13 éves fiú továbbra is a kolozsvári gyermekpszichiátrián van kórházi kezelés alatt, édesanyja kíséretében.
Megtiszteltetés és óriási felelősség volt Románia miniszterelnök-helyetteseként képviselni a magyar közösséget, és felelősséggel dolgozni a kormányban – írta szerda délutáni posztjában Tánczos Barna, az RMDSZ szenátora.
Romániában volt tavaly a legnagyobb a GDP-arányos költségvetési hiány az Európai Unióban: 7,8 százalék – derül ki az Eurostat szerdán közzétett adataiból.
A szabadság nevében mottóval emlékeznek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójáról az erdélyi, a partiumi és a bánsági településeken. Összesen 158 rendezvényt tartanak 73 helyszínen.
Csütörtökön 8 és 13 óra között akadozhat az ivóvíz-szolgáltatás Gyergyószentmiklós több pontján – tájékoztatott a Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű.
Állami kitüntetéseket adtak át az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából az Országház kupolacsarnokában szerdán.
Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerdán nyugalomra intett a finanszírozási gondokkal küszködő kórházak ügyében.
Indítványozták Matolcsy György letartóztatását a hatóságok – közölte a Telex szerda délután. A volt jegybankelnököt a Központi Nyomozó Főügyészségen hallgatták ki gazdasági csalás bűntettének és hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanújával.
Több mint 15,5 millió ügyfél váltott szolgáltatót Romániában a telefonszáma megtartásával a számhordozás 2008. októberi bevezetése óta – közölte az Országos Hírközlési Hatóság (ANCOM).
Luca Niculescu miniszterelnök szerdán három fő feladatot jelölt meg az uniós források területén.
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) szerint Călin Georgescu átvizsgáltatta mogoșoaiai villáját, hogy kiderítse, helyeztek-e el az otthonában lehallgatókészülékeket vagy rejtett kamerákat a nyomozók.
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