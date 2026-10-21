Iskolai tanácsadó segítségét kérték a besztercei késelés után iskolába visszatérő diákok

Több diák iskolai tanácsadó segítségét kérte szerdán a besztercei Ștefan cel Mare Általános Iskolában, amikor két nappal a 13 éves tanuló által elkövetett késelés után visszatértek a tantermekbe – közölte a Beszterce-Naszód megyei főtanfelügyelő.

Székelyhon 2026. október 21., 19:362026. október 21., 19:36

Vasile Șteopoaie szerint a diákok főként arról szerettek volna megbizonyosodni, hogy biztonságban vannak. Komolyabb problémát nem tapasztaltak, a tanítás rendben zajlott. Három osztályban külön intézkedéseket vezettek be: abban, ahol a késelés történt, abban, amelynek a megsebesített matematikatanárnő az osztályfőnöke, valamint a késelő diák osztályában. Az első órán

klinikai pszichológus és iskolai tanácsadó beszélgetett a diákokkal

– részletezte a főtanfelügyelő. Claudia Feldrihan iskolaigazgató szerint szerdán kevés volt a hiányzó, és rendőrök egész nap jelen voltak az iskolában és környékén. A rendőri jelenlétet és a pszichológiai segítségnyújtást csütörtökön is fenntartják – írja az Agerpres. Hirdetés A rendőrség kedd este hét ideiglenes távoltartási végzést adott ki hat diák és a késelésben megsebesített 28 éves tanárnő védelmében. A 13 éves támadóra

elektronikus nyomkövetőt helyeztek.