Internethasználat Romániában: előtérben a Facebook, háttérben minden egyéb hasznos funkció

Évről évre gyarapodik az internetfelhasználók száma az Európai Unióban, tavaly pedig a koronavírus-világjárvány hatására még fokozottabbá vált a növekedés. Noha Romániában is megfigyelhető ez a tendencia, az ország továbbra is a sereghajtók között szerepel az internetfelhasználók számának tekintetében. A legtöbben ráadásul főként a közösségi média böngészésére használják az online teret, aminek több veszélye is van.

Megnövekedett az internetfelhasználók száma az elmúlt években. Az sem mindegy viszont, hogy mire használjuk a világhálót.

Továbbá, míg egy észak-európai fiatal már tíz éve is online kurzuson tanulhatott, nálunk erre csak az utóbbi években nyílt lehetőség. Az online vásárlás, bankolás szintén csak néhány éve kezdett nálunk elterjedni, bizonyos rétegeknél pedig még mindig lehet bizalmatlanság a használatát illetően, illetve a használathoz szükséges tudás vagy készségek is hiányoznak. Elég csak arra gondolni, hogy például

Zárásként ellenben a témának egy kedvező vetületére is rámutatott: a járványhelyzet, az online oktatás tavaly olyan rétegekhez is eljuttatta az internet bizonyos lehetőségeit, amelyek eddig csak a közösségi médiát használták. „Szülők és diákok kényszerültek arra az elmúlt évben, hogy az internetet tanulásra, információkeresésre használják, remélem ez a tudás a járvány elmúltával is megmarad, sőt fejlődik, így hosszú távon pozitív következményei is lehetnek ennek az áldatlan helyzetnek” – húzta alá a szakember.