Internetes csalót vettek őrizetbe

Képünk illusztráció • Fotó: Tamás Attila

A kézdivásárhelyi rendőrkapitányság indított eljárást csalás gyanújával, miután idén május és október között egy férfi öt személyt csapott be, egyenként 1300 és 4000 lej közötti összegekkel károsítva meg őket. Az álnevet használó csaló interneten vette fel a kapcsolatot a későbbi károsultakkal, motoralkatrészeket ígért nekik, valamint azt is, hogy megjavítja a gépkocsijukat. A pénzt átvette, ám az alkatrészeket nem adta át, és a javításra sem került sor. A nyomozás során a rendőrök egy 23 éves fiatalembert azonosítottak, akit az internetes csalás elkövetésével gyanúsítanak. A férfit 24 órára őrizetbe vették, majd az ügyészség hatvannapos hatósági felügyelet alá helyezte. A gyanúsított lakásán házkutatást is tartottak.