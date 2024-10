Inspiráló formák, anyagok, trendek és emberek a sepsiszentgyörgyi Design Héten

A sepsiszentgyörgyi Design Hét mindig izgalmas színfoltot jelent a város életében: a helyi és meghívott formatervezők izgalmas munkáinak sorát és különleges divatbemutatókat láthat ilyenkor az érdeklődő nagyközönség. A rendezvényt immár másodszor a volt dohánygyárban rendezték be, a hatodik Design Week megnyitóját kedden este tartották.

Damokos Csaba a maga során elmondta, 2015-ben azért látták szükségesnek az első Design Hét megszervezését, hogy legyen egy fóruma azoknak, akiknek a kirakatrendezésnél nagyobb ambíciói voltak, és a külön szakmává fejlődő formatervezést méltón képviselik, ugyanis munkáik technikailag és művészeti szempontból is értéket jelentenek. Most már biztosan kijelenthető, hogy

így a Design Héten is képviselteti magát a budapesti Fiatal Iparművészek Stúdiója, a brassói Design és Faipari Egyetem, a kolozsvári Művészeti és Design Egyetem, a Partiumi Keresztény Egyetem, valamint a bukaresti UNARTE és a budapesti Metropolitan Egyetem.

Szunger Balázstól, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának gazdasági attaséjától megtudtuk, a tavalyi évben Magyarország több mint 281 millió euró értékben exportált ruhaipari termékeket, közel 56 millió euró értékben pedig bútorokat Romániába, ezzel pedig vélhetően befolyást gyakorol az itteni divatra és lakberendezési trendre is. Felajánlotta a konzulátus segítségét is azoknak a tervezőknek, exportőröknek, akik Magyarországon keresnek termékeiknek piacot vagy üzleti partnereket.

Végül Szebeni Zsuzsa, a Liszt Intézet vezetője lépett a mikrofonhoz, aki a szentgyörgyi kulturális élet meghatározó és inspiráló eseményének nevezte a Design Hetet és örömét fejezte ki, hogy az idei rendezvényre el tudták hozni a Romani Design romadivat-stúdió alkotóit és alkotásait. Az ő divatbemutatójukra szombat délután kerül sor, de pénteken még egy műhelymunka keretében is bemutatják az érdeklődőknek, hogy a roma viselet hagyományos alapanyagait (bőrt, kasmírt) hogyan lehet innovatív módon felhasználni, egyúttal a cigány kultúrába is betekintést engedve. A stúdióvezető Varga Erikának köszönhetően (aki a megnyitón is jelen volt mentoráltjával, Kriston Lilivel együtt) ez az inspiráló trend már Európa-szerte ismert, tudtuk meg Szebeni Zsuzsától.