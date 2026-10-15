Ingyenes orvosi vizsgálatokkal segíti az elszigetelt települések lakóit a Hargita Megyei Vöröskereszt

12 elszigetelt Hargita megyei település lakói juthatnak ingyenes orvosi vizsgálatokhoz október 19. és november 13. között. Az Egészségkaraván szervezői önkénteseket is keresnek, miközben a lakosságot a részvételre biztatják.

Nagy Lilla 2026. október 15., 11:422026. október 15., 11:42

A nehezen megközelíthető településeken élők egészségügyi ellátását segíti a Hargita Megyei Vöröskereszt és a Román Vöröskereszt közös Egészségkaravánja. Az egyhónapos program során

a lakók több szakorvosi vizsgálaton is részt vehetnek, laborvizsgálatokat végeznek rajtuk, és akár szemüveghez is hozzájuthatnak.

A szervezőknek azonban komoly kihívást jelent az önkéntesek biztosítása, ezért a lakosság és a helyi közösségek támogatására is számítanak. Sajtótájékoztatón ismertették a részleteket. Hirdetés Zsigmond Éva, a Hargita Megyei Vöröskereszt igazgatója elmondta: a programot két évvel ezelőtt már eredményesen megszervezték, tavaly viszont a mobilkórházak műszaki problémái miatt elmaradt. Emiatt a szervezésre idén mindössze egy hónap áll rendelkezésre.

A négy mobilis rendelőben laborvizsgálatokat végeznek, a pácienseket általános orvos, belgyógyász, kardiológus, szemész, illetve gyermekorvos vizsgálja meg.

A belgyógyász ultrahangvizsgálatot is végezhet.

Fotó: Hargita Megyei Vöröskereszt

Szemüveghez is hozzájuthatnak a rászorulók A program egyik fontos eleme a látásvizsgálat és a szemüvegkészítés lehetősége. A Hargita Megyei Vöröskereszt tájékoztatása szerint az optometrista a vizsgálatok alapján szemüveget is előírhat. A szemüvegek elkészítését Brassóban végzik, a költségek megosztásának részleteit pedig a korábbi program tapasztalatai alapján érdemes tisztázni:

a szemüveg árának felét az érintett, a másik felét a Vöröskereszt fizeti.

A szervezők elsősorban olyan településeket választottak ki, ahol nehezebb hozzáférni az egészségügyi szolgáltatásokhoz, nagyobb távolságot kell megtenni az orvoshoz jutásért, és sok idős ember él. Önkéntesek nélkül veszélybe kerülhet a program A szervezés legnagyobb nehézségét jelenleg az önkéntesek hiánya jelenti. A rendelőkben olyan segítőkre van szükség, akik támogatják a betegek regisztrációját, eligazítását és az orvosok munkáját. Különösen fontos a román nyelv ismerete, hiszen a vizsgálatok során a betegek és az egészségügyi szakemberek közötti tolmácsolásra is szükség lehet. A vizsgálatok súlyos betegségeket is feltárhatnak Garbea Attila, a Vöröskereszt segélyszervezete csíkszeredai egységének csapatvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy

a hátrányos helyzetű közösségekben sokan anyagi okokból vagy érdektelenség miatt halogatják az orvosi vizsgálatokat.

Az ingyenes ellátás ezért különösen fontos lehet azok számára, akik máskülönben nem jutnának el szakemberhez. Mint elmondta, a korábbi karaván során több súlyos egészségügyi problémára is fény derült. Előfordult, hogy

a beteg állapota azonnali beavatkozást igényelt, más esetben a laboreredmények indokolták a kórházi ellátást.

Egy kisgyermeknél is komoly problémát fedeztek fel korábban.

Fotó: Hargita Megyei Vöröskereszt

Az Egészségkaraván október 19. és november 13. között, hétköznapokon 9 és 16.30 között működik. A vizsgálatok ingyenesek, de előzetes időpont-egyeztetés szükséges. A szervezők arra kérik az érintett települések lakóit, hogy

éljenek a lehetőséggel, hiszen az időben felismert betegség akár életet is menthet.