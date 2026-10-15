Ingyenes orvosi vizsgálatokkal segíti az elszigetelt települések lakóit a Hargita Megyei Vöröskereszt

Fotó: Hargita Megyei Vöröskereszt
12 elszigetelt Hargita megyei település lakói juthatnak ingyenes orvosi vizsgálatokhoz október 19. és november 13. között. Az Egészségkaraván szervezői önkénteseket is keresnek, miközben a lakosságot a részvételre biztatják.
A nehezen megközelíthető településeken élők egészségügyi ellátását segíti a Hargita Megyei Vöröskereszt és a Román Vöröskereszt közös Egészségkaravánja. Az egyhónapos program során
A szervezőknek azonban komoly kihívást jelent az önkéntesek biztosítása, ezért a lakosság és a helyi közösségek támogatására is számítanak. Sajtótájékoztatón ismertették a részleteket.
Zsigmond Éva, a Hargita Megyei Vöröskereszt igazgatója elmondta: a programot két évvel ezelőtt már eredményesen megszervezték, tavaly viszont a mobilkórházak műszaki problémái miatt elmaradt. Emiatt a szervezésre idén mindössze egy hónap áll rendelkezésre.
A belgyógyász ultrahangvizsgálatot is végezhet.
Fotó: Hargita Megyei Vöröskereszt
A program egyik fontos eleme a látásvizsgálat és a szemüvegkészítés lehetősége. A Hargita Megyei Vöröskereszt tájékoztatása szerint az optometrista a vizsgálatok alapján szemüveget is előírhat. A szemüvegek elkészítését Brassóban végzik, a költségek megosztásának részleteit pedig a korábbi program tapasztalatai alapján érdemes tisztázni:
A szervezők elsősorban olyan településeket választottak ki, ahol nehezebb hozzáférni az egészségügyi szolgáltatásokhoz, nagyobb távolságot kell megtenni az orvoshoz jutásért, és sok idős ember él.
A szervezés legnagyobb nehézségét jelenleg az önkéntesek hiánya jelenti. A rendelőkben olyan segítőkre van szükség, akik támogatják a betegek regisztrációját, eligazítását és az orvosok munkáját. Különösen fontos a román nyelv ismerete, hiszen a vizsgálatok során a betegek és az egészségügyi szakemberek közötti tolmácsolásra is szükség lehet.
Garbea Attila, a Vöröskereszt segélyszervezete csíkszeredai egységének csapatvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy
Az ingyenes ellátás ezért különösen fontos lehet azok számára, akik máskülönben nem jutnának el szakemberhez. Mint elmondta, a korábbi karaván során több súlyos egészségügyi problémára is fény derült. Előfordult, hogy
Egy kisgyermeknél is komoly problémát fedeztek fel korábban.
Fotó: Hargita Megyei Vöröskereszt
Az Egészségkaraván október 19. és november 13. között, hétköznapokon 9 és 16.30 között működik. A vizsgálatok ingyenesek, de előzetes időpont-egyeztetés szükséges. A szervezők arra kérik az érintett települések lakóit, hogy
Az érintett települések a következők: Korond környékén Pálpataka, Fenyőkút, Atyha, Békástanya, Felsősófalva, Alsósófalva, Etéd községben Siklód, Küsmöd, Kőrispatak, Énlaka, Szentábrahám körül Gagy, Firtosmartonos, végül pedig Székelyandrásfalva.
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