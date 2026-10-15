Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Ingyenes orvosi vizsgálatokkal segíti az elszigetelt települések lakóit a Hargita Megyei Vöröskereszt

• Fotó: Hargita Megyei Vöröskereszt

Fotó: Hargita Megyei Vöröskereszt

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

12 elszigetelt Hargita megyei település lakói juthatnak ingyenes orvosi vizsgálatokhoz október 19. és november 13. között. Az Egészségkaraván szervezői önkénteseket is keresnek, miközben a lakosságot a részvételre biztatják.

Nagy Lilla

2026. október 15., 11:422026. október 15., 11:42

A nehezen megközelíthető településeken élők egészségügyi ellátását segíti a Hargita Megyei Vöröskereszt és a Román Vöröskereszt közös Egészségkaravánja. Az egyhónapos program során

a lakók több szakorvosi vizsgálaton is részt vehetnek, laborvizsgálatokat végeznek rajtuk, és akár szemüveghez is hozzájuthatnak.

A szervezőknek azonban komoly kihívást jelent az önkéntesek biztosítása, ezért a lakosság és a helyi közösségek támogatására is számítanak. Sajtótájékoztatón ismertették a részleteket.

Hirdetés

Zsigmond Éva, a Hargita Megyei Vöröskereszt igazgatója elmondta: a programot két évvel ezelőtt már eredményesen megszervezték, tavaly viszont a mobilkórházak műszaki problémái miatt elmaradt. Emiatt a szervezésre idén mindössze egy hónap áll rendelkezésre.

A négy mobilis rendelőben laborvizsgálatokat végeznek, a pácienseket általános orvos, belgyógyász, kardiológus, szemész, illetve gyermekorvos vizsgálja meg.

A belgyógyász ultrahangvizsgálatot is végezhet.

• Fotó: Hargita Megyei Vöröskereszt Galéria

Fotó: Hargita Megyei Vöröskereszt

Szemüveghez is hozzájuthatnak a rászorulók

A program egyik fontos eleme a látásvizsgálat és a szemüvegkészítés lehetősége. A Hargita Megyei Vöröskereszt tájékoztatása szerint az optometrista a vizsgálatok alapján szemüveget is előírhat. A szemüvegek elkészítését Brassóban végzik, a költségek megosztásának részleteit pedig a korábbi program tapasztalatai alapján érdemes tisztázni:

a szemüveg árának felét az érintett, a másik felét a Vöröskereszt fizeti.

A szervezők elsősorban olyan településeket választottak ki, ahol nehezebb hozzáférni az egészségügyi szolgáltatásokhoz, nagyobb távolságot kell megtenni az orvoshoz jutásért, és sok idős ember él.

Önkéntesek nélkül veszélybe kerülhet a program

A szervezés legnagyobb nehézségét jelenleg az önkéntesek hiánya jelenti. A rendelőkben olyan segítőkre van szükség, akik támogatják a betegek regisztrációját, eligazítását és az orvosok munkáját. Különösen fontos a román nyelv ismerete, hiszen a vizsgálatok során a betegek és az egészségügyi szakemberek közötti tolmácsolásra is szükség lehet.

A vizsgálatok súlyos betegségeket is feltárhatnak

Garbea Attila, a Vöröskereszt segélyszervezete csíkszeredai egységének csapatvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy

a hátrányos helyzetű közösségekben sokan anyagi okokból vagy érdektelenség miatt halogatják az orvosi vizsgálatokat.

Az ingyenes ellátás ezért különösen fontos lehet azok számára, akik máskülönben nem jutnának el szakemberhez. Mint elmondta, a korábbi karaván során több súlyos egészségügyi problémára is fény derült. Előfordult, hogy

a beteg állapota azonnali beavatkozást igényelt, más esetben a laboreredmények indokolták a kórházi ellátást.

Egy kisgyermeknél is komoly problémát fedeztek fel korábban.

• Fotó: Hargita Megyei Vöröskereszt Galéria

Fotó: Hargita Megyei Vöröskereszt

Az Egészségkaraván október 19. és november 13. között, hétköznapokon 9 és 16.30 között működik. A vizsgálatok ingyenesek, de előzetes időpont-egyeztetés szükséges. A szervezők arra kérik az érintett települések lakóit, hogy

éljenek a lehetőséggel, hiszen az időben felismert betegség akár életet is menthet.

Az érintett települések a következők: Korond környékén Pálpataka, Fenyőkút, Atyha, Békástanya, Felsősófalva, Alsósófalva, Etéd községben Siklód, Küsmöd, Kőrispatak, Énlaka, Szentábrahám körül Gagy, Firtosmartonos, végül pedig Székelyandrásfalva.

Csíkszék Udvarhelyszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Juhászra támadt egy medve egy udvarhelyszéki faluban
Ezentúl a vajúdás és a szülés alatt a kismamák mellett lehet egy általuk választott személy a kórházban
„Én a klubomért élek, ő pedig a klubjából él” – Diószegi László kitálalt a Dinamo-cirkuszról és a Sepsi OSK jövőjéről
Már körvonalazódik a Niculescu-kormány névsora, a PSD kaphatja a miniszteri posztok többségét
A VSK Székelyudvarhely nem kegyelmezett az FK Csíkszeredának
Hadnagy Jolán: Akik hisznek a csodákban, meg is élik azokat
Juhászra támadt egy medve egy udvarhelyszéki faluban
Székelyhon

Juhászra támadt egy medve egy udvarhelyszéki faluban
Ezentúl a vajúdás és a szülés alatt a kismamák mellett lehet egy általuk választott személy a kórházban
Székelyhon

Ezentúl a vajúdás és a szülés alatt a kismamák mellett lehet egy általuk választott személy a kórházban
„Én a klubomért élek, ő pedig a klubjából él” – Diószegi László kitálalt a Dinamo-cirkuszról és a Sepsi OSK jövőjéről
Székely Sport

„Én a klubomért élek, ő pedig a klubjából él” – Diószegi László kitálalt a Dinamo-cirkuszról és a Sepsi OSK jövőjéről
Már körvonalazódik a Niculescu-kormány névsora, a PSD kaphatja a miniszteri posztok többségét
Krónika

Már körvonalazódik a Niculescu-kormány névsora, a PSD kaphatja a miniszteri posztok többségét
A VSK Székelyudvarhely nem kegyelmezett az FK Csíkszeredának
Székely Sport

A VSK Székelyudvarhely nem kegyelmezett az FK Csíkszeredának
Hadnagy Jolán: Akik hisznek a csodákban, meg is élik azokat
Nőileg

Hadnagy Jolán: Akik hisznek a csodákban, meg is élik azokat
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 15., csütörtök

Vasútfelújítási munkálatok miatt hamarabb indul több nemzetközi vonat november 7-én és 8-án Budapestről Romániába

A magyarországi vasúti infrastruktúrán végzett munkálatok miatt november 7-én és 8-án a megszokottnál 5-35 perccel korábban indul kilenc, Budapestről Romániába közlekedő nemzetközi vonat – közölte csütörtökön a CFR Călători.

Vasútfelújítási munkálatok miatt hamarabb indul több nemzetközi vonat november 7-én és 8-án Budapestről Romániába
Vasútfelújítási munkálatok miatt hamarabb indul több nemzetközi vonat november 7-én és 8-án Budapestről Romániába
2026. október 15., csütörtök

Vasútfelújítási munkálatok miatt hamarabb indul több nemzetközi vonat november 7-én és 8-án Budapestről Romániába
Hirdetés
2026. október 15., csütörtök

A várakozásoknak megfelelően gyógyul XIV. Leó pápa

A várakozásoknak megfelelően halad XIV. Leó pápa műtét utáni felépülése a római Gemelli-kórházban. A szerdai orvosi vizsgálatok eredményei megfelelőek, a katolikus egyházfő már járni kezdett, és rendszeresen étkezik.

A várakozásoknak megfelelően gyógyul XIV. Leó pápa
A várakozásoknak megfelelően gyógyul XIV. Leó pápa
2026. október 15., csütörtök

A várakozásoknak megfelelően gyógyul XIV. Leó pápa
2026. október 15., csütörtök

Fagyosan indult a reggel Székelyföld egy részén, Bodzafordulón mérték a leghidegebbet

Fagypont alatti hőmérsékletre ébredtek csütörtökön Csíkszeredában, Gyergyószéken és Háromszéken is.

Fagyosan indult a reggel Székelyföld egy részén, Bodzafordulón mérték a leghidegebbet
Fagyosan indult a reggel Székelyföld egy részén, Bodzafordulón mérték a leghidegebbet
2026. október 15., csütörtök

Fagyosan indult a reggel Székelyföld egy részén, Bodzafordulón mérték a leghidegebbet
2026. október 15., csütörtök

Tűz ütött ki egy hajón a Fekete-tengeren; nyolc ember eltűnt

Sürgősségi kutató-mentő művelet indult csütörtök reggel a Fekete-tengeren, miután tűz ütött ki egy hajón Sulinától mintegy 13 tengeri mérföldre délkeletre.

Tűz ütött ki egy hajón a Fekete-tengeren; nyolc ember eltűnt
Tűz ütött ki egy hajón a Fekete-tengeren; nyolc ember eltűnt
2026. október 15., csütörtök

Tűz ütött ki egy hajón a Fekete-tengeren; nyolc ember eltűnt
Hirdetés
2026. október 15., csütörtök

Két embert vettek őrizetbe az iskolaudvaron bántalmazott tanár ügyében

Huszonnégy órára őrizetbe vettek szerda este egy 39 éves férfit és egy 16 éves fiatalt az egyik temesvári iskola udvarán bántalmazott testnevelő tanár ügyében.

Két embert vettek őrizetbe az iskolaudvaron bántalmazott tanár ügyében
Két embert vettek őrizetbe az iskolaudvaron bántalmazott tanár ügyében
2026. október 15., csütörtök

Két embert vettek őrizetbe az iskolaudvaron bántalmazott tanár ügyében
2026. október 15., csütörtök

Ügyvivő védelmi miniszter: semmi keresnivalójuk drónoknak Románia légterében

Fokozottabb szövetséges katonai jelenlétre van szükség a Fekete-tenger térségében, különösen ott, ahol gyakoribbak az incidensek – jelentette ki szerda este Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter.

Ügyvivő védelmi miniszter: semmi keresnivalójuk drónoknak Románia légterében
Ügyvivő védelmi miniszter: semmi keresnivalójuk drónoknak Románia légterében
2026. október 15., csütörtök

Ügyvivő védelmi miniszter: semmi keresnivalójuk drónoknak Románia légterében
2026. október 15., csütörtök

Új nap, újabb drón „nézett be” Romániába

Drónrajt észleltek a hadsereg radarjai csütörtökre virradóan a Kígyó-sziget közelében. Az egyik drón körülbelül egy percre behatolt Románia légterébe Sulinától délkeletre, a román felségvizek fölött.

Új nap, újabb drón „nézett be” Romániába
Új nap, újabb drón „nézett be” Romániába
2026. október 15., csütörtök

Új nap, újabb drón „nézett be” Romániába
Hirdetés
2026. október 15., csütörtök

Meghívó a „Constantin Silvestri” Nemzetközi Zenei Fesztivál szimfonikus koncertjére

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia október 15-én, csütörtökön 19 órától várja a közönséget a „Constantin Silvestri” Nemzetközi Zenei Fesztivál XXXVI. kiadása keretében megrendezett szimfonikus koncertre.

Meghívó a „Constantin Silvestri” Nemzetközi Zenei Fesztivál szimfonikus koncertjére
Meghívó a „Constantin Silvestri” Nemzetközi Zenei Fesztivál szimfonikus koncertjére
2026. október 15., csütörtök

Meghívó a „Constantin Silvestri” Nemzetközi Zenei Fesztivál szimfonikus koncertjére
2026. október 15., csütörtök

Büntetőeljárást indítottak a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítésének ügyében

A legfőbb ügyészség szerdán megerősítette, hogy júliusban büntetőeljárást indított a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítésével kapcsolatban benyújtott több mint 600 feljelentés nyomán.

Büntetőeljárást indítottak a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítésének ügyében
Büntetőeljárást indítottak a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítésének ügyében
2026. október 15., csütörtök

Büntetőeljárást indítottak a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítésének ügyében
2026. október 15., csütörtök

Mi a búbánat van az új szemétszolgáltatás körül?

Ahhoz, hogy megértsük a nagy szemétfelháborodást, muszáj első körben felelősöket keresnünk. Majd, ha ezen túllépünk, akkor jöhetnek a magyarázatok. Nos, akkor ki a felelős? Nyolcvan százalékban Borboly Csaba, húsz százalékban Bíró Barna Botond.

Mi a búbánat van az új szemétszolgáltatás körül?
Mi a búbánat van az új szemétszolgáltatás körül?
2026. október 15., csütörtök

Mi a búbánat van az új szemétszolgáltatás körül?
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!