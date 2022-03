Ingyen ivartalanítják a háziállatokat

Elsősorban a gyárak, ipari telepeken levő kutyákat és macskákat, a szerény körülmények között élők által nevelt állatokat szeretnék ivartalanítani, de aki kóbor állatokat is be tud hozni, azokat is fogadják. A marosvásárhelyi állatmenhely rendelőjében, a Prut utca 29. szám alatt hétfőtől szerdáig 8–17 óra között várják az érdeklődőket, időpontfoglalás a 0725-609-434-es telefonszámon kérhető hétköznap 8–15 óra között.

