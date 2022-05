Ilyen lesz a teljesen új gyergyószentmiklósi műjégpálya

A kiviteli tervek már korábban elkészültek, most a tényleges építkezés előkészületeinél tartanak: egy teljesen új jégpálya épül Gyergyószentmiklóson a jelenlegi helyén. A 127 millió lej összértékű fejlesztést az Országos Beruházási Társaság (CNI) valósítja meg.

A héten a megyei tanács is jóváhagyta a kérést, most pedig újra a városi tanács asztalára kerül a jégpálya ügye, hogy elfogadják a beruházás részleteit.

Ezt követően a fejlesztési minisztérium következik, kormányzati döntés kell a finanszírozás jóváhagyásáról. Ha ez is megvan, 2–3 hónap múlva már a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás után nyertest hirdethetnek és kezdődhet a munkálat – tudtuk meg Barti Tihamértől, a megyei önkormányzat gyergyói alelnökétől, aki hozzátette, hogy jó esély van a szükséges finanszírozásra, ami nem kevés, mert 127 millió lejről van szó.

Hirdetés

A jégpálya újjáépítése már több éve terítéken van. Még a korábbi városvezetés elkészíttette a szükséges előtanulmányokat, a CNI meghirdette a közbeszerzést a tervek készítésére és a kivitelezésre, amit egy konzorcium el is nyert. Azonban, amikor a tervek készültek, kiderült, hogy olyan munkálatokra is szükség lesz, amivel előtte nem számoltak – a jelenlegi gerendázatot is ki kell cserélni.