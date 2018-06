Ilyen is van: a megadott határidő előtt fejezik be a madéfalvi kultúrotthon felújítását

Kívül és belül is teljesen megújult a madéfalvi kultúrotthon. Hamarosan használni is lehet • Fotó: Gecse Noémi

amelyből nemcsak az épület kapott új arculatot, hanem környékének területrendezését és parkolók kialakítását is belefoglalhatták. A községvezető arra is emlékeztetett, hogy a belső munkálatok során

‒ számolt be érdeklődésünkre Csibi József. Madéfalva polgármestere hozzátette, a felújítási munkálatból szinte már csak az utolsó simítások vannak hátra, a konyhai berendezésre ‒ amelyet részben önerőből finanszíroznak ‒ viszont még várni kell, de várhatóan azok is megérkeznek a hónap végéig.

Ugyanakkor kicserélték a nyílászárókat, légcserélő rendszert szereltek be, és a fűtésrendszer átalakítása is megtörtént. Korszerű hang- és fénytechnikai rendszert üzemeltek be, a jelenlegi magas színpad helyére újat készítettek a standard méreteknek megfelelően, és színházi függönyt is vásároltak. Mindemellett

a színpadhoz külön női és férfi öltözőket, azokhoz mosdót létesítettek, illetve lesz egy próbaterem is, ahol a különböző csoportok gyakorolhatnak

– részletezte.

Jól haladt a munka

Csibi József arról is beszámolt, hogy a télen is dolgoztak a helyszínen a kivitelező alkalmazottai, akkor a belső munkálatokat végezték. A munkavégzés jó ütemének köszönhetően pedig a tennivalók 95 százalékával már el is készültek. Ennek tükrében pedig az idei (szeptemberi) hagymafesztivál alkalmával egyhetes kulturális programsorozattal avatják fel, veszik használatba a teljesen megújult, a helyiek igénye szerint korszerűsített létesítményt.