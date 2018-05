Igyekeznek rászoktatni a lakókat a szelektív hulladékgyűjtésre

Jedd községben kihelyezték azokat a kukákat, amelyekbe szelektíven lehet gyűjteni a hulladékot. A polgármesteri hivatal nemrég kötött szerződést egy köztisztasági vállalattal, amely a szelektív hulladékot is elszállítja, majd különválogatja.

Képünk illusztráció • Fotó: Facebook

Bányai István polgármester lapunknak elmondta, hogy nemrég választották ki a szemétszállító céget, és a feladatfüzetben kikötésként benne volt, hogy a szelektív hulladékokat is el kell majd szállítsa.

HIRDETÉS

Jedden egy évvel ezelőtt kivonult az addigi szolgáltató, mert nagyon kevesen fizettek, mindenki elintézte a kukásautósokkal, hogy érvényes szerződés nélkül is vigyék el a háztartási hulladékát. Most új szolgáltatót választottunk, s a helyi adóba foglaltuk a szemétdíjat, ami háztartásonként 14 lej havonta. Lehet, hogy ez az összeg az elkövetkező időszakban csökkenni fog. Tudjuk, hogy nem lesz egyszerű megszokni szelektíven is gyűjteni a hulladékot, de mi megtettük az első lépést, kihelyeztük a kukákat és reméljük a lakosság értékelni fogja ezt

– mondta a polgármester.

Hozzátette: a községben internetes tájékoztató kampányt is indítottak, amelyben a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát népszerűsítették, és hamarosan szórólapok révén is tájékoztatják a lakosokat a lehetőségről. A községben egyelőre öt gyűjtőpontot létesítettek, kettőt Jedden, és egyet-egyet Agárdon, Kebelében és Kebeleszentiványon. A gyűjtőpontok számát lakossági kérésre növelik majd.