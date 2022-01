Így erősítené a székely-argentin kapcsolatokat a háromszéki önkormányzat

• Fotó: Kovászna Megye Tanácsának sajtóirodája

„Az 1848–49-es szabadságharc legifjabb, 27 éves tábornoka, Czetz János Gidófalván született 1822. június 8-án. A székely-örmény származású katona életútja, helytállása ma is példaértékű. Az idei rendezvénysorozat kapcsán nemcsak a történelmi tudat tágítása a fontos, hanem Czetz János közvetítésével a magyar és argentin kapcsolatok erősítése is” – nyilatkozta Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke az emlékév kapcsán. A szervezők Székelyföldre és Argentínára kiterjedő rendezvénysorozatot terveznek.

2022. június 8-án Czetz János mellszobrot avatnak Gidófalván, a róla elnevezett iskola udvarán. Felújítják a tiszteletére berendezett emlékházat, könyv jelenik meg az életéről, konferenciára és kiállításra kerül sor a munkásságáról. Továbbá portréjával ellátott emlékbélyeget, képeslapot bocsátanak ki, valamint gyerekeknek szóló tematikus rajzversenyt szerveznek.

A szervezők ezt írják Czetz Jánosról: A kézdivásárhelyi katonai nevelőintézetben kezdte, majd a bécsújhelyi Mária Terézia Katonai Akadémián folytatta tanulmányait. 1848 júliusában belépett a honvédségbe, harcolt Délvidéken, majd Bem tábornok vezérkari főnökeként Erdélyben is. Felettese távollétében győzelemre vezette seregeit a medgyesi ütközetben. A világosi fegyverletétel után 1860-ig Európa különböző országaiban várta a kedvező politikai pillanatot a visszatérésre, azonban erre nem kerülhetett sor. Később Argentínában telepedett le. Feltérképezte az ország távoli területeit, harcolt a Paraguay elleni háborúban. Új hazájában, Argentínában Juan Fernando Czetz megalapította az argentin Nemzeti Katonai Akadémiát (Colegio Militar de la Nación). Az argentin műszaki tisztek ma is az általa tervezett díszegyenruhát viselik az ünnepségeken. Budapesten 2019-ben avatták fel zászlót tartó lovas szobrát. Óbudán, a nevét viselő utcában emléktábla és dombormű tiszteleg az 1904-ben elhunyt katona előtt. Hamvai Buenos Airesben nyugszanak, de szülőfalujában és Gyergyószentmiklóson, az örmény katolikus templom udvarán is emléktábla hirdeti Székelyföld hősének dicsőségét.