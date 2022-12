Ifjúsági házat avattak Szelterszfürdőn

Az ifjúsági házban kápolna és konferenciaterem is van, emellett ötven fő elszállásolását is lehetővé teszik az emeleten kialakított szobák

„Azt tapasztaltam, illetve azt láttuk a magyar kormány részéről, hogy a Székelyföldön, Erdélyben való megmaradáshoz a közösségépítés a legfontosabb” – mondta el a megnyitó után lapunknak Soltész Miklós. Az államtitkár szerint az elmúlt években létrehozott táborok, közösségi gyakorlatok segítése mellett fontos volt a közösségi házak építése is, hiszen ezek mind azt szolgálják, hogy a gyermekek barátságban és hitben is együtt legyenek.

Az államtitkár a békés együttélés fontosságát is kiemelte – a háborúra való tekintettel –, mint mondta, „nekünk az a feladatunk – magyaroknak is, románoknak is, és persze az itt élő nemzeteknek is –, hogy egymásba kapaszkodjunk és egymásra támaszkodjunk.