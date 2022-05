Idéntől egészségmegőrző programokat is támogat a sepsiszentgyörgyi városvezetés

Minden évben számtalan kulturális, ifjúsági és szociális programot támogat a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, idén pedig először a testi és lelki egészség megőrzésére írtak ki pályázatot – mondta el Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere azon a csütörtöki sajtótájékoztatón, ahol bemutattak néhány ilyen programot is.

mozgássérültek, Down szindrómával élők számára szerveznek táborokat, szakmai konferenciákat, családtámogató programokat is finanszíroznak, az iskolai zaklatás megelőzésére, vagy a fiatalok szexuális nevelésére is kértek és kapnak támogatást.