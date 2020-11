Idén sokkal több belföldi turista megfordult Szovátán

Ősszel inkább a hétvégi turizmus jellemző az üdülőtelepre • Fotó: Haáz Vince

Belföldi vendégek

Az utazási korlátozások miatt idén a lakosság többsége az országban töltötte a nyarat. „Jöttek külföldiek is, de elvétve, nagyon ritkán lehetett idegen szót hallani. Ezt előnynek is nevezném, mert

nagyon sok belföldi megfordult Szovátán, például az országnak a nyugati feléből.

Általában egy bánáti lakos inkább közelebbi, külföldi fürdővárosokat választ, és nem jön Szovátára. Most viszont eljöttek hozzánk. Sokan jöttek Szilágyságból is, akik eddig nem nagyon fordultak meg Szovátán. Úgyhogy valamilyen szinten előny is volt ez a helyzet, mert olyan emberek is ellátogattak Szovátára, akik eddig nem.”