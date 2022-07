Idén már elkezdődhet a gyimesbükki Rákóczi-vár újjáépítése

Végéhez közeledik a közbeszerzési eljárás, amelyet a gyimesbükki ezeréves határon álló Rákóczi-vár újjáépítésére írtak ki. Ha minden jól megy, ősszel kivitelezési szerződést írhatnak alá, és a munkálatok is elkezdődhetnek.

Ez meg is történt, az elmúlt hónapokban pedig a folyamat eljutott odáig, hogy

Egy másik jelentkező cég viszont óvást nyújtott be, így ennek elbírálását meg kell várni – tudtuk meg Olteán Péter gyimesbükki polgármestertől, aki a késlekedés ellenére bízik abban, hogy nemsokára lezárul a licit.

Ha őszre ez megtörténik, és aláírják a kivitelezési szerződést, idén már elkezdődhet a Rákóczi-vár újjáépítése, annál is inkább, mert jövőben be kellene ezt fejezni.

A munkálatokat Deáky András nyugalmazott gyimesbükki iskolaigazgató kezdeményezte, a költségek előteremtésére gyűjtés is indult, és a korabeli rajzok alapján terv készült.

Az újjáépítés során az épületet korhű építőanyagokból helyreállítják, a szándék szerint egy kiállítótermet, illetve egy kávézót rendeznek be benne a látogatók számára.

Őrtoronynak épült

A várat Bethlen Gábor erdélyi fejedelem építtette 1626 körül őrtoronyként, az építményt a 18. század elején II. Rákóczi Ferenc megerősíttette, akkor kapta ma is használt nevét. A vár hármas szerepet töltött be, egyrészt őrhely volt, másrészt vámszedőhelyként használták, 1710 után pedig vesztegzárként is.