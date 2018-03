Idén is érvényes alapkérés: ne hagyják az utolsó percre

• Fotó: Gecse Noémi

Március elseje és május 15-e között nyújthatók be az egységes mezőgazdasági támogatások igénylései a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) területi kirendeltségein, illetve megyei székhelyén.

Várhatóan idén sem lesz késedelmi időszak, tehát aki május közepéig nem keresi fel az ügynökséget igénylésével, annak nem lesz lehetősége napi egyszázalékos késedelmi kamat fejében később megtenni azt. Hargita megyében egyébként mintegy 26 ezer gazda kérelemére számítanak, emiatt is fontos, hogy a gazdák az előjegyzésüknek megfelelően keressék fel az ügynökséget, ne hagyják az utolsó percre az igénylést.

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan az első hetekben idén is a csak kisebb területekkel rendelkező gazdákat hívják be, akik csak területalapú támogatásokat kérnek, azt követően, ahogy a rendszer engedi, fokozatosan programálják a nagyobb gazdaságok vezetőit, illetve az állattenyésztőket is.

Ahogyan a kérelmezés folyamatában, úgy az igényelhető támogatási formákban sincs változás a korábbi évhez képest:

kérhető tehát területalapú alaptámogatás, újraosztott, zöldítési, fiatal gazdáknak, illetve kisgazdáknak szóló juttatás, továbbá az országos kiegészítő, valamint az összekapcsolt támogatásokat mind a növénytermesztők, mind pedig az állattenyésztők kérhetik, de élhetnek az agrárkörnyezet-gazdálkodási, a biogazdáknak kiírt, illetve a speciális és jelentősen hátrányos helyzetű természeti területekre járó támogatásokkal is.