Ideiglenes lakhelyén is értéket teremt a Figura színház

A gyergyószentmiklósi művelődési ház épületének energetikai hatékonyságát javítja az a felújítási munkálat, amely jelenleg zajlik, javul a hőszigetelés, a villamoshálózat és a fűtés minősége. Eddig a tető szigetelése készült el, jelenleg belső szerelési munkálatokat végez a kivitelező. Ha ez a munkálat be is fejeződik, még nagyon sok munkára lesz szükség ahhoz, hogy a létesítmény korszerű színházzá tudjon válni.

„Májusban fejeztük be a kiköltözést, sok munkát jelentett kiüríteni, és áthelyezni ide, a volt öntöde irodaépületébe mindent, és itt is rengeteg munka kellett még, hogy működni tudjunk. Ez ugyanis egy eléggé elhanyagolt ingatlan volt, míg üresen állt; villanyszerelés, festés kellett, de fűtés sem volt. Ez el is vitte a tavaszi hónapokat. Tudtuk, hogy ez következik, így a színházi tevékenységet is át kellett gondolnunk közben. Olyan előadásokat kellett színpadra vinnünk, amelyek könnyen mozgathatóak és más helyszínen játszani tudjuk őket” – összegezte röviden a költözés körülményeit Albu István, a Figura Stúdió Színház igazgatója.

Gyergyószentmiklósról a környékre

Az új helyzet abból a szempontból jót is hozott, hogy jobban odafigyelhetett a társulat a környező településekre. Több előadást jelentő „csomagokat” vittek előbb Gyergyóalfaluba, majd több más községbe is, amelyekkel az 1-4 éves kicsiktől tinédzserekig, illetve felnőttekig minden generációt meg tudtak szólítani. Volt köztük tantermi előadás (Az ember tragédiája), vagy kocsmaszínházi produkció (Portugál) is. Mindemellett rengeteget turnéztak az országban és határokon túl is.