Idei kezdésnek biztató: vitáktól mentes önkormányzati ülés Székelyudvarhelyen

Fontosabb határozatok

A képviselők elfogadták a rovarirtással és fertőtlenítéssel kapcsolatos szabályzatot. Kiderült az is, hogy

növekedett a szemét tárolási díja, a többletköltséget azonban felvállalta a szolgáltató, így a fogyasztói ár nem növekedik.

A tanácsosok azt is megszavazták, hogy a hivatal árverésre bocsáthasson két – összesen 1600 négyzetméteres –, csereháti telket, hogy ott napköziotthon épülhessen. Ezek kikiáltási ára 35 510 euró lesz az előzetes felértékelés szerint.

Oltásközpont lesz a bethlenfalvi kultúrotthonban, valamint a régi Stúdió Mozi előterében,

így az épületek rendeltetését is meg kellett változtatni ideiglenesen.

Csatornahálózatot fejleszt egy rövid szakaszon a Nicolae Bălcescu utcában a Harvíz Rt., valamint kicseréli az elektromos vezetékeket a szolgáltató a városi sportcsarnok és a Művelődési Ház, illetve a Kornis Ferenc utca és a városi kórház udvara között.

A gyulafehérvári Caritasszal közösen nyújtott be pályázatot a városvezetés a Budvár Szociális Központ fejlesztése érdekében, az ennek megvalósításához szükséges 112 ezer lejes önrészt is jóváhagyta a testület. Ezenkívül az online oktatást segítő eszközök beszerzésével kapcsolatos tervezetet is megszavazták a képviselők.