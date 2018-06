Húsz évet ünnepelnek a MÜTF-ön

Visszatekintés a múltra, tervek a jövőre. Kétnapos programsorozattal ünnepel a MÜTF • Fotó: Barabás Ákos

„Úgy érzem, önmagáért beszél, hogy húsz évvel ezelőtt létrehoztunk egy tanintézményt, amely még most is működik, sőt reményeink vannak a következő húsz évre is. Egy megvalósult álomnak vagyunk ma részesei” – jelentette ki Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, aki egyúttal az oktatási intézmény múltját is felelevenítette a jubileumi ünnepségsorozatról szóló hétfői sajtótájékoztatón.

A MÜTF-modell

Felsőoktatás Székelyudvarhelyen – a MÜTF-modell helye a Kárpát-medencei felsőoktatásban címmel szervez tudományos konferenciát pénteken reggel fél tíz és délután három óra között a REGA Régiókutató Egyesület, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, valamint az oktatási központ – fejtette ki Geréb László, a REGA elnöke.

Ez a konferencia egyszerre szeretne ünnepélyes, múltidéző, jövőbe tekintő és tudományos is lenni

– fogalmazott. A rendezvény fővédnöke Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke lesz, valamint díszvendégként előadást tart György László, a magyarországi gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár. Ezenkívül több erdélyi felsőoktatási intézmény képviselője is megosztja meglátásait, valamint a MÜTF stratégiai szerepéről, működéséről és a jövőbeni tervekről is szó lesz.