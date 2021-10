Hunor–Magor-lovasszobrot lepleztek le Agyagfalván

A székely–magyar összetartozást szimbolizáló Hunor–Magor-lovasszobrot, illetve teret avattak fel Agyagfalván, ahonnan a település bejáratánál lévő emlékműhöz vonultak az ünneplők az 1848-as nemzetgyűlésen történtek felidézéséért. Az eseményen a hagyományőrző huszárok is felvonultak.

– fogalmazta meg az alkalom üzenetét. Arra is kitért, hogy a bemutatott kis téren elhelyezett kövek a leszakított országrészeket szimbolizálják.

Trianon 100 – Összetartozunk elnevezésű, Hunort és Magort ábrázoló lovasszobrot lepleztek le szombaton Agyagfalva központjában, amelynek környékén egy kis parkot is kialakítottak. Az ünnepségen a hagyományőrző huszárok álltak díszőrséget.

– tette hozzá. Hangsúlyozta, örömmel tölti el, hogy a magyar kormány tettekkel is mellettünk áll törekvéseinkben.

Ha az országot fel is darabolták, ma is összetartozunk

Ülkei Zoltán bögözi polgármester rámutatott, az 1848-as nemzetgyűlés helyszínén és évfordulóján a 101 évvel ezelőtt történt trianoni döntésre is emlékezünk, amit ugyan gyászosan idézünk fel, de megerősít hitünkben és magyarságtudatunkban is.

Bíró Barna Botond, a Hargita megyei tanács alelnöke úgy vélte, napjainkban is erőt adhat, hogy az agyagfalvi nemzetgyűlésen a magyar nemzet részeként határozták meg a székelységet, kiállva a magyar kormány törekvései mellett. Hasonlóan fontos, hogy az esemény első napján a jelenlévők békejobbot nyújtottak a román és szász nemzetiségűeknek, valamint nemcsak a múlton töprengtek, hanem kezükbe vették a sorsukat, a jelent, a magyar jövő érdekében. Szerinte most is ezt kell tenni, össze kell fogni, és

a jövő évi népszámláláson ki kell mondani, hogy mi, székelyek a magyar nemzet részei vagyunk.

Mindemellett jövőre a magyar kormány törekvései mellett is ki kell álljunk ismét – jelentette ki Bíró.

Lovaspályát építettek



Vasárnap a Pest Megyei Értéktár vándorkiállítását nyitják meg az agyagfalvi emlékházban, majd egy lovaspályát avatnak fel, amelyen Erdély több tájáról érkező huszárok tartanak bemutatót.