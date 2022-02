Hulladékgazdálkodás: a lakosság közömbössége dráguláshoz vezethet

Képünk illusztráció • Fotó: Antal Árpád Facebook-oldala

A tervek szerint bekamerázzák azokat a helyszíneket, ahol ez gyakran előfordul, és megbírságolják az elkövetőket. Máthé László igazgató kifejtette, nem méltányos, hogy a lakók egy része elviszi a gyűjtőponthoz a szemetet, míg mások bedobják a legközelebbi utcai szemeteskosárba. A legtöbb esetben erre nincs más magyarázat, csak a lustaság és a többi lakóval szembeni tiszteletlenség – mondta az igazgató.

HIRDETÉS

Egyéb szabálytalanságokra is rámutatott, az utóbbi időben a városokban gyűjtött lebomló hulladékba sok műanyag, vegyes, háztartási hulladék került. Hasonló a helyzet a sárga, háztartási olajnak fenntartott kukával, amelybe szintén sok vegyes szemetet dobnak. Ha a szelektív hulladékba más szemét is vegyül, fizetni kell érte a lerakóban, így nőnek a költségek. Idén a köztisztasági vállalat nem drágított, bár növekedtek a költségeik. „Az árakat akkor tudjuk tartani, hogyha a város lakói is odafigyelnek, minden hulladékot oda dobnak, ahol a helye” – szögezte le Máthé László.