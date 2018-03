Hónapok óta tartó csőtörés miatt vannak áldatlan állapotok egy gyergyószentmiklósi utcában

Az utcai csapot nem megfelelően használják. Ez is súlyosbítja a „vízproblémát” • Fotó: Pethő Melánia

„Az ősz végén hibásodott meg a vezeték. Emiatt annyira lecsökkent a nyomás, hogy a dombon lévő háztartásokig nem ér el a víz.

Azaz, éjszaka, amikor az utca alsó részében lakók nem használják, akkor csordogál, de mivel szomszédokul ilyenkor tartályokba szeretnénk gyűjteni, nem mindig jut mindenkinek

– vázolja a helyzetet az egyik érintett. Benedek Zsuzsanna hozzáteszi, a gyenge víznyomás nem szokatlan az adott városrészen, eddig viszont csak nyáron, a locsolások időszakában voltak gondjaik az ott lakóknak. A problémához hozzátartozik, hogy

HIRDETÉS

az egyik szomszédos utcában „éjjel-nappal” folyik a víz az utcai csapon, csökkentve az amúgy is gyenge nyomást

– mondja a panaszos. Hozzátette, tavaly ősszel telt be a pohár, amikor a vízhiány miatt szégyenkezniük kellett külföldi vendégeik előtt. Kutat ásattak, rajtuk kívül pedig még további három szomszéd is ezt a megoldást választotta.

Mintha visszafelé tartanánk az időben. A 21. században a vezetékes víz megléte mellett kutakat kelljen ásatni?

– méltatlankodik Zsuzsanna. Az is bosszantja, hogy így most pluszkiadással is számolniuk kell, lévén, hogy árammal működik az a rendszer, ami a kútból a házba juttatja a vizet, és azt a vízmennyiséget is fizetni kell, ami a vázolt körülmények mellett a városi hálózatról kicsöpög.