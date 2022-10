Lehet-e kockáztatni több millió köbméter vízzel? Így állunk a nagy tavak ellenőrzésével Székelyföldön

Országszerte leellenőrzik a tavak és gátak biztonságosságát a hatóságok, miután a hétvégén ki kellett menekíteni Verespatak lakosságának egy részét a közeli halastó gátjának megrepedése miatt. Az ellenőrzés a kisebb tavakra terjed ki, hiszen a nagy víztározók – mint amilyen a zeteváraljai is – biztonságosságát folyamatosan ellenőrzik – tudtuk meg a Maros Vízügyi Igazgatóság szóvivőjétől.

A vonatkozó törvény értelmében a C és a D kategóriába az átlagos, valamint az alacsony jelentőségű gátak tartoznak. Lényegében a kisebb tavak tartoznak ezekbe a kategóriákba – tudtuk meg a Maros Vízügyi Igazgatóság szóvivőjétől.

amelyek a fontossági besorolás szerinti C és D kategóriába tartozó gátakra terjednek ki, függetlenül attól, hogy kinek a tulajdonában állnak ezek a tavak. A dokumentum szerint többek között a kivitelezés minőségét, az üzemeltetés biztonságát, az ellenőrző és figyelmeztető berendezések meglétét és működőképességét kell megvizsgálniuk a szakembereknek, valamint azt, hogy milyen kockázatoknak vannak kitéve a gátak. Az ellenőrzéseket november 20-ig kell befejezzék a szakhatóságok.

a legkisebb kockázat sem megengedhető, 16 millió köbméter vízzel nem is kockáztat senki

– mondta a szóvivő. „Folyamatos ellenőrzés és felügyelet alatt állnak, napi méréseket végeznek, a gát belsejében beszivárgásra vonatkozó ellenőrzést pedig hetente” – fogalmazott Călin Fokt, megjegyezve, hogy vizuális és mérőeszközös, kézi és elektronikus mérések adják a műszaki mutatók adatait a zeteváraljai gát esetében.

Az országos ellenőrzéseket illetően elmondta, az építésfelügyelet mellett a vízügyi igazgatóság is részt vesz majd abban, de még várják az ellenőrzések lebonyolítására vonatkozó részletes tervet, amit a környezetvédelmi minisztériumnak kell kidolgoznia.

Az ellenőrzésekről szóló határozat átiratát megkapta a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal is, de még várják a lebonyolítási tervet a környezetvédelmi tárcától, ugyanis abban pontosítják, hogy a megyei vízügyi, illetve építészeti igazgatóság szakemberei mellett be kell-e vonni az ellenőrzőcsoportokba külsős, azaz regionális hatóságok, intézmények szakértőit is – mondta megkeresésünkre Adrian Pănescu, a prefektusi hivatal szóvivője.