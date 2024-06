Hitetlen Tamás megmutatta magát a szacsvai templom falán

Újabb érdekes falképet tárt fel Szakáts Tamás restaurátor a Réty községhez tartozó kis zsákfalu, Szacsva templomának külső falán. A felújítás alatt álló templom további érdekességeket is tartogathat.

Szacsván az országos helyreállítási alapból sikeresen megpályázott 2,4 millió euróból folynak, illetve folytatódnak a kis református templom korában megkezdett szerkezetmegerősítési és felújítási munkálatai, illetve egy látogatóközpont építésének is nekivágnak a templom közelében.

A kb. 1,5 x 1,5 négyzetméteres falmélyedésben két jelenet is kirajzolódik: az egyik a királyok imádása (bár helyszűke miatt itt csak egy király járul a Kisjézust ölében tartó Szűz Mária elé), míg a másik töredéken a hitetlen Tamásnak sebeit feltáró Krisztus szerepel

– magyarázta a Székelyhonnak Jánó Mihály művészettörténész, a Szent László-falképek elismert szakértője, aki közösségi oldalán adott hírt a felfedezésről.

Ritkaság az, hogy kívül vannak e falképek, de maga a kompozíció is érdekes. Festőjük ugyanaz, aki a benti freskókat is kivitelezte” – vélekedett Jánó Mihály, aki reméli, hogy a külső falon feltárt további festményrészletek is összeállnak majd értelmezhető, „olvasható” jelenetekké.