Hídjavítás következik, forgalomkorlátozásra kell számítani Marosvásárhelyen

2016 augusztusában az Arató utca környékén tisztította a vízügyi hivatal a Poklos-patak medrét, amikor a kotrógépet a mederbe leengedő daru súlya alatt beomlott a híd egy része. A patakba dőlt a daru, a kotrógép és egy közelben levő tehergépkocsi, amibe a mederből kikapart hulladékot kellett volna tenni.

A történtekkor a városháza szakemberei azt nyilatkozták, hogy a vízügyiek túl nagy súlyú munkagépet engedtek a járdára, emiatt szakadt be, ráadásul engedélyük sem volt a munkálatokhoz. A darukocsi kezelője elmondta, hogy a munkagépek a Poklos medrének tisztítása miatt álltak meg a híd szélén.

Évek óta ugyanezt a munkát végezzük: tisztítjuk a patak medrét. A hídról daruval beengedjük a munkagépet, az onnan egy, a parton álló teherautóra kilapátolja az iszapot és a gazt, majd kiemeljük és folytatjuk a következő szakaszon. Most megroppant a daru alatt a híd

– nyilatkozta akkor a sofőr lapunknak. A munkálatot végző cég képviselői szerint a járdát felújító, az addigi aszfalt helyett piskótaköveket elhelyező városháza okolható amiatt, hogy járda beomlott a munkagépet alatt. A környéken élő emberek is osztották ezt a véleményt, mint mondták nem sokkal korábban felbontották a betonréteget és díszkövekkel burkolták be a híd szélén levő járdarészt, s lehetséges, hogy a munkálatok során megszakították a betonréteg folytonosságát, valószínűleg elvágták a betonvasakat, és emiatt nem bírta meg a daruskocsit a járda.

Azóta is használhatatlan a hídon átvezető egyik járda, de az úttest egy részén is korlátozás van, így többek között a 44-es autóbusz nem ezen az útvonalon közlekedik. Közben a városháza megrendelte a tervet és kiválasztotta a kivitelezőt, s beperelte a vízügyet, kérve a bíróságot, hogy mondja ki, ki okolható a rombolásért és kinek a feladata megtéríteni az felújítás költségeit. Ez a per még folyamatban van.

A városháza közleménye szerint a hétfőn kezdődő felújítási munkálatokat a helyi költségvetésből végzik el. Arra kérik a gépkocsivezetőket de a gyalogosokat is, hogy a munkálatok idején tartsák be a kihelyezett forgalmi táblák jelzéseit, és ne akadályozzák a munkagépeket.