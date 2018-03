Hiánypótló szakmai fórumnak ad otthont a felcsíki kertészet

Facebook-eseménnyel is népszerűsítik a madarasi rendezvényt • Fotó: Gecse Noémi

Első alkalommal szervez Kertészeti Szakmai Napokat a Garden Proiect kertészeti magánvállalkozás március 1–3. között. A háromnapos, hiánypótló eseményre minden érdeklődőt várnak a kertészet székhelyén – Csíkmadaras 11. szám. János Ferdinánd kertészmérnök, a kertészet tulajdonosa érdeklődésünkre elmondta, a rendezvény célja, hogy a különböző feldolgozott témák kapcsán, az azokat bemutató szakemberek révén hiteles és hasznos információkhoz jussanak az érdeklődők.

A csütörtöki nyitónapon elsősorban a sportfelületek, zöldövezetek szakszerű építéséről, gondozásáról, illetve öntözőberendezések telepítéséről értekeznek majd a meghívott előadók – ismertette az ötletgazda. Hozzátette, ennek a témakörnek a körüljárását azért tartották fontosnak, mert

gyakorta szembesülnek azzal a helyzettel, hogy a különböző pályázatokból szakemberek bevonása nélkül létesítenek sportfelületeket, zöldövezeteket,

s csak akkor fordulnak kertész szakemberhez segítségért, amikor nem a várt eredményt érik el, az adott felületet nem tudják fenntartani. Akkor viszont sokkal körülményesebben és drágábban javíthatók azok a problémák, amik megfelelő technológiák alkalmazásával elkerülhetőek lettek volna.

Ennek tükrében csütörtökön János Ferdinánd köszöntője után délelőtt tíz órától Kónya Botond Rudolf bemutatja az ICL-FS Románia nagyvállalkozás tevékenységét, majd Mayerhoffer Attila kertészmérnök, a ICL-FS Magyarország képviselője a professzionális sportfelületek építésében alkalmazott technológiákról értekezik, egy kávészünetet követően pedig Gyepfenntartó programok, gyakori betegségek és élettani problémák címmel tart előadást. Fél háromtól Pagonyi Alex mérnök öntözőrendszereket mutat be, illetve kitér a sportfelületek és mezőgazdasági területek szakszerű öntözésére is – amelyek az időjárás változása okán is egyre inkább elengedhetetlenné válnak.

Mint a kertészmérnök rámutatott, a pénteki programot azzal a céllal állították össze, hogy szakmai segítséget nyújtsanak a kertészkedéssel foglalkozni kívánó gazdák számára. Tapasztalatuk szerint ugyanis sok külföldről hazaköltöző fiatal kinti tapasztalatait azért nem alkalmazza, mert nincs meg hozzá a kellő szakmai tudása, és nem tudja kihez is fordulhatna segítségért. A kertészet szeretne rámutatni arra, hogy a szakmai háttér általuk elérhető, illetve hogy vannak olyan kultúrák (ribizli, mogyoró, alma, áfonya, gyógy- és fűszernövények), amelyek 1,5–5 hektáron való termesztése is „eltarthat” egy családot Csíkszéken is.

Pénteken tíz órától Ferencz Lehel kertészmérnök a gyümölcsök és bogyós gyümölcsűek termesztéséről, azok telepítéséről és karbantartásáról tart előadást az érdeklődők számára, utána János Ferdinánd mutatja be a cége által termesztett és gyártott termékeket, majd Tamás Ervin pályázatíró a 2018-as vissza nem térítendő vidékfejlesztési és agrártámogatásokat ismerteti. A nőkre is gondoltak a szervezők, számukra Székely Gabriella kertészmérnök tart előadást vadon élő és termesztett gyógy-, illetve fűszernövényekről. Szintén fél kettőtől Kökény Attila magyarországi talajdoktor több témát érintve beszél a bio- és észszerű gazdálkodásról. A pénteki előadásának címe Talaj táplálékháló összetétele és működése, a talaj széntartalmának szerepe, a szerves anyagok, humusz, glomalin jelentősége. A szakember szombaton reggel kilenc órától további információkat közöl az érdeklődőknek többek között a tápanyagok körforgásáról a táplálékláncban, a takarmánynövények szerepéről, a komposztteáról, szántóföldi növények termesztéséről.