Hiánypótló bázist hoznának létre Székelykeresztúron

Többek között ágyakkal, matracokkal segítenének a tűzkárosultakon. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A bázis létrehozása még kezdeti fázisban van – avatott be a részletekbe a Székelykeresztúri Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője. Szali Mózes többek között

összecsukható, könnyen szállítható tábori ágyakat, áramfejlesztőt, hőlégfúvót, sátrakat, hálózsákokat, pokrócokat említett,

de be kívánnak szerezni mindenféle olyan eszközt, amelyek a fedél nélkül maradt károsultak rendelkezésére állhatnak. Az ötlet és a gyűjtés apropója a csíksomlyói romatelepen történt januári tűzeset.

Lángokban állt a cigánytelep, több száz ember vált hajléktalanná Sírva menekülő anyák és gyerekek, óbégató és elkeseredett férfiak, lángokba borult putrik és gazdasági épületek, apokaliptikus, leírhatatlan látvány – ilyen volt a csíksomlyói cigánytelepen szétterjedő tűz következménye, ami több száz embert tett hajléktalanná. Sírva menekülő anyák és gyerekek, óbégató és elkeseredett férfiak, lángokba borult putrik és gazdasági épületek, apokaliptikus, leírhatatlan látvány – ilyen volt a csíksomlyói cigánytelepen szétterjedő tűz következménye, ami több száz embert tett hajléktalanná.

Mint a tűzoltó egyesület vezetője elmondta, lehetőségtől függően egy pár száz ember ellátására alkalmas bázis létrehozásán gondolkodnak magyarországi bajtársaikkal közösen. A segítségnyújtással az egész székelyföldi régiót szeretnék lefedni, nem szorítkoznának csupán Hargita megyére. A felszerelés biztosításának érdekében már több civil szervezettel is felvették a kapcsolatot, első körben magyarországiakkal, de a nyugati testvértelepüléseken működő önkéntes tűzoltóságokkal is folyik az egyeztetés.

Videón a csíksomlyói tűzvész Lángokban álló épületek, menekülő családok, erejükön felül dolgozó tűzoltók, apokaliptikus látvány – ilyen volt az éjjelre megfékezett csíksomlyói tűzvész. A fedél nélkül maradt családokat sikerült elszállásolni, ugyanakkor a segítő szándék sem váratott magára. Videón mutatjuk. Lángokban álló épületek, menekülő családok, erejükön felül dolgozó tűzoltók, apokaliptikus látvány – ilyen volt az éjjelre megfékezett csíksomlyói tűzvész. A fedél nélkül maradt családokat sikerült elszállásolni, ugyanakkor a segítő szándék sem váratott magára. Videón mutatjuk.

Magyarországon egy gyűjtés már folyamatban is van, a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület – több helyi szervezet révén – hetvenöt ágyat ajánlottak fel. A szállítási költséget a Magyar Tűzoltó Szövetség vállalta, Szali szerint a kiszállítás várhatóan február 22-e után fog megtörténni, és ez az adomány még nem az újonnan tervezett bázisra érkezik, hanem célirányosan a csíkszeredai tűzkárosultakhoz. Ezek ugyanis kevésbé mobilis ágyak, és egy vészhelyzet során nem praktikusak, mivel nehezen tárolhatók és szállíthatók.

HIRDETÉS

Kérdésünkre, hogy mikorra várható a bázis kialakítása, a székelykeresztúri önkéntes tűzoltsóság vezetője azt felelte,

mivel a helyszín adott, a szükséges felszerelések összegyűlésétől függ minden.

A bázis feltöltése tehát az adományozás ütemében fog zajlani, ugyanakkor vannak még lehetőségek ezen felül is: például saját költségvetésükből is fordítanak a terveik megvalósítására, illetve Hargita Megye Tanácsánál is pályázni szeretnének e célra.