Hetven fiatal készül Gyergyószárhegyért dolgozni

Gyergyószárhegy lesz a helyszíne a Gyulafehérvári Caritas önkéntes tábora idei kiadásának. Július 3-a és 8-a között mintegy 70 fiatal érkezik ide, hogy ingyenesen munkát vállaljon az itteni közösségért. Várják a helyieket is, hogy bekapcsolódjanak.

Amint az erről szóló hétfői sajtótájékoztatón Danguly Ervin polgármester rámutatott, Szárhegyen már sok éve folyamatosan szerveznek kalákákat, próbálják az önkéntességre rászoktatni az embereket, és ebben mindig sokan részt is vállalnak.

Kiemelte az önkéntes tűzoltóságot és a polgárőrséget, amelyek tagjai folyamatosan eleget tesznek vállalt feladatuknak. Van azonban egy réteg, amelyet nem tudnak megszólítani. Ezért is örül, hogy itt kerül sor a Caritas táborára, hiszen

most más helységekből érkeznek ide fiatalok, akiknek a munkája mintaértékű, és így mozgatórugója lehet a helyi önkéntesség további erősödésének.

A szervezők részéről Kocsis András, az önkéntesprogram vezetője elmondta, jellemző, hogy sokat elvárunk a településünk vezetőitől, de nem gondolunk arra, hogy magunk is tehetnénk az életterünkért. Ezen is próbál változtatni a Caritas Önkéntestábor az önkéntesség népszerűsítésével. Természetesen a helyi lakosságot is szeretnék bevonni a tevékenységekbe.