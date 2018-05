Heteken belül építési területté válik Zsögöd egy része

Május végéig elkezdődik Csíkszereda zsögödi városrészében a Kicsimező utca felújítása, addig várhatóan befejezik a munkálatokat az Ifjúság utcában is. Befejezésre vár a Kőbánya utca korszerűsítése, ott műszaki akadályok adódtak.

A Kicsimező utcában idén elkészül a felújítás • Fotó: Gecse Noémi

Rövid időn belül aláírhatják a Kicsimező utca felújításához szükséges kivitelezési szerződést, a közbeszerzési kiírásra érkezett ajánlatokat kiértékelték, most a kiértesítés történik – tudtuk meg Szőke Domokostól. Csíkszereda alpolgármestere szerint

minden jel arra mutat, hogy ebben a hónapban el lehet kezdeni a munkálatokat,

a szerződés aláírása után, egyeztetés lesz a kivitelezővel az ütemtervről és munkafázisokról, és kiértesítik a lakókat is.

A Kicsimező utcában teljes felújítás lesz, elsőként a hiányzó esővíz-elvezető hálózatot készítik el, majd az aszfaltburkolatú úttest kialakítása következik. A kiviteli terv járdák építését is előírja, de csak azokon a szakaszokon van erre lehetőség, ahol az út szélessége ezt megengedi. Az alpolgármester azt mondta, a felújítása kivitelezésének határideje négy hónap, így szeptember végére várhatóan el is készül.

Nem messze onnan, az igen szűk Kőbánya utca tavaly elkezdett felújítását is folytatni kell, viszont műszaki akadályok miatt ez még késik – a korábban a elkészített utcai gáz-, víz- és szennyvízvezetékek elhelyezkedése miatt adódtak megoldásra váró problémák. Szőke úgy értékelte, a Kőbánya utcában júniustól ismét dolgozhatnak az építők. Az utca aszfaltburkolatot kap, és a gyalogosoknak is kialakítanak egy keskenyebb, térkővel burkolt járófelületet, mert megfelelő szélességű járda építésére nincs lehetőség.

Leghamarabb, május végéig az Ifjúság utca szintén tavaly elkezdett felújítása fejeződhet be, mivel ott a kopóréteget kell elhelyezni a már aszfaltozott úttestre. Az utcában azért kellett új szennyvíz- és esővíz-elvezető hálózatot készíteni, mert korábban a szennyvízzel kevert esővíz rendszeresen a felszínre tört, és befolyt a pincékbe is. Az alpolgármester közölte, mielőtt az utolsó réteg aszfaltot elhelyeznék, az új vezetékek állapotát is ellenőrizni fogják az erre használt csőkamerával. A PNDL 2 nevet viselő országos fejlesztési program keretében

az Ifjúság utca esetében 751 ezer, míg a Kőbánya utcai munkálatok számára 821 ezer lej támogatást nyújtanak Csíkszeredának.