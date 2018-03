Hét országra szóló találkozó Gyergyóalfaluban

Értékismertetőre, kultúrák találkozására készül Gyergyóalfalu • Fotó: Balázs Katalin

Hét országra szóló eseménynek nevezte Kassay Péter azt az alfalvi rendezvényt, amelyre a falunapokkal egy időben, szentháromság ünnepén kerül sor. Vendégeket várnak Lengyelországból, Szlovákiából, Szerbiából, Olaszországból, Horvátországból és Magyarországról – tájékoztatott Kassay, aki alfalvi lokálpatriótaként segíti a székelyudvarhelyi FDF pályázatíró és projektmenedzselő cég csapatát. Az esemény lebonyolításához rendelkezésükre álló 25 ezer eurót ugyanis európai uniós forrásból nyerték.

A hétfői sajtótájékoztatón Gáll Szabolcs, Gyergyóalfalu polgármestere a múltra utalt vissza: alfalvi hagyomány, hogy a testvértelepüléseket évente találkozóra hívják. Tavalyig ez az alkalom a farsang időszakára esett, ám a gyenge hóviszonyok határt szabtak a szabadidős programoknak, így már 2017-ben a falunapok keretébe került át a találkozó. Ennek a szokásnak a kibővítése a május 25–28-ra tervezett esemény, melyen jelen lesznek testvértelepülések, a testvérek testvérei, valamint további résztvevők is.

Az Európai Unió tagországának lakóiként érdemes megismernünk a nemzetek sokszínűségét, hagyományaikat, értékeiket

– közölte a polgármester. Ez adja az alapját a találkozónak, amely egy konferenciával kezdődik. A konferenciasátor elhelyezését úgy tervezik, hogy a főzőverseny standjainak közelében legyen, így az érdeklődők a bemutatkozás után a vendégek és helybéliek gasztronómiai kínálatával is megismerkedhetnek. Az ízlelés mellett a sportolásra is figyelmet fordítanak, nem marad el a hagyományos focimérkőzés, illetve a vendégek kulturális kínálatából is kóstolót kaphatunk. A meghívott településekről, a pályázat szabályai szerint,

háromtól negyvenöt főig terjedő küldöttségek érkeznek,

így színesnek ígérkezik a falunapi program, melyet meg szeretnének kedveltetni minél több vendéggel, a jövőben potenciális turistával.

HIRDETÉS

Gáll Szabolcs hangsúlyozta, az együttléten és ismerkedésen túlmutató célja is van e találkozásnak: együttműködési szándéknyilatkozatot írnak alá a meghívottak és a vendégfogadó önkormányzat. Kapcsolatukat hosszú távra tervezik, de az, hogy milyen területen tevékenykednek együtt, nem leszögezett, közös döntés eredménye lesz, a lehetőségek és igények határozzák meg. A polgármester elmondta, eddig is sikeresek voltak az együttműködési kezdeményezések,

a meghívottak között van olyan település, amelynek a feketeribiszke-termesztés beindítását köszönheti Alfalu, olyan, amelyik a megújuló energiaforrások felhasználásához adta tudását, tapasztalatát, de olyan kapcsolat is van, melynek révén diákok csereüdültetésére, egymás kultúrájának megismerésére adódik évente alkalom.

Egymás tapasztalatának megosztását, ennek mentén pedig további fejlesztések, beruházások beindítását is reméli a községvezető e projekt hozadékaként.

Várják a meghívottak visszajelzését, akkor tudnak pontos adattal szolgálni, hogy hány személy is érkezik a falunapokra a már megszokott meghívottak mellett. Azt viszont leszögezték a sajtótájékoztatót tartók, hogy Alfalu fel van készülve a vendégek fogadására.